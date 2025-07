Miley Cyrus ha estrenado el videoclip de su nuevo single que cuenta con la colaboración especial de Naomi Campbell

Miley Cyrus reinventa la forma de vivir un álbum con su nuevo disco-documental "Something Beautiful"

Miley Cyrus ha estrenado nuevo vídeo junto a la icónica Naomi Campbell. La participación de la super modelo británica es lo que hace diferente este nuevo single de Miley Cyrus que forma parte de su último disco. Juntas, la cantante y la modelo suman fuerza y complicidad con una coreografía minimalista. Un videoclip íntimo y rompedor con estética de los años 90 que en menos de 48 horas ya supera el millón y medio de visualizaciones.

'Every Girl You've Ever Loved' se convierte en el nuevo single de la cantante que ha querido presentar su último disco a través de un nuevo formato innovador por el que muy pocos artistas han apostado. Para ello, Miley Cyrus ha grabado una película musical con la que presenta esta obra. El largometraje se estrenará el próximo 16 de julio en Estados Unidos en la plataforma Disney+. En el resto de países habrá que esperar hasta el 30 de julio para poder disfrutar de estos 13 visuales que presentan 'Something Beautiful', el nuevo disco de Miley Cyrus.

'Something Beautiful', la nueva obra de Miley Cyrus

La última obra musical de la cantante ya vio la luz el pasado viernes 30 de mayo. En este nuevo disco, Miley Cyrus experimenta con sonidos psicodélicos y se aleja de la música más comercial. De esta manera, la intérprete prefiere alejarse de melodías como las de 'Flowers', single con el que cosechó grandes éxitos y volvió a ponerla en la esfera internacional.

Dejando a un lado su lado más pop, Miley Cyrus ha querido apostar por un álbum mucho más experimental. Además de lanzar esta película con la que presentará sus 13 temas, la artista también ha tanteado con los sonidos más psicodélicos, densos y pesados.

Son en total 13 canciones que exploran temas como la curación, la transformación y la búsqueda de la belleza en la oscuridad, con la producción de Cyrus y Shawn Everett, con la colaboración de Brittany Howard, Maxx Morando y Michael Pollack.

Un álbum "introspectivo, musicalmente aventurero y con una profunda carga emocional", como lo describe la discográfica. Y que mezcla desde baladas como ‘More to Lose’ a temas sencillamente pop, como ‘Easy Lover’, otros más disco, como ‘Walk of Fame’, o pura psicodelia en los dos Interludios sin palabras que incluye el álbum.

La portada del álbum, realizada por Glen Luchford, muestra a Cyrus vestida con un traje de Thierry Mugler de 1997, una prenda que también aparece en el vídeo de ‘Prelude’.

A pesar de su escasa acogida en las plataformas de streaming, Miley Cyrus se muestra especialmente orgullosa de este álbum y continúa con su labor de promoción a través de sus redes sociales.

La película que presenta su nuevo ´álbum

Promoción que ahora se centra en el lanzamiento de la película que presentará este álbum en las plataformas visuales. La película que ya se ha estrenado en diferentes salas de Estados Unidos y en festivales de cine internacional ha recibido el aplauso de la crítica por la valentía, contenido, vestuario y localizaciones por las que ha apostado Miley Cyrus y que han dirigido Panos Cosmatos, Brendan Walter y Jacob Bixenman.

Con trajes cedidos por el archivo del diseñador francés Thierry Mugler -fallecido en 2022- y diseños realizados para ella por Casey Cadwallader, director creativo de la firma hasta el pasado mes de marzo, la cantante fusiona música, moda y cine tanto en los vídeos que ha lanzado con los primeros temas del álbum como en la película. Cyrus luce en el filme diseños de otros grandes nombres de la moda, como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen y Alaïa.