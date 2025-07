El actor australiano Julian McMahon ha fallecido a los 56 años de edad

Era conocido por sus papeles en la serie 'Embrujadas' o en 'FBI: Most Wanted'

Compartir







El actor australiano Julian McMahon, conocido por sus papeles en la serie 'Embrujadas' o en 'FBI: Most Wanted', ha fallecido a los 56 años de edad.

La mujer del actor, Kelly McMahon, confirmaba la trágica noticia en un comunicado, en el que confirmaba que el australiano padecía un cáncer: "Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer", confirmaba.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian trajo alegría sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”, añadía.

Su aparición en series y películas

En 'Embrujadas', una de sus apariciones más populares, interpreto durante tres temporadas al demonio que enamoraba a Alyssa Milano. Otras de sus interpretaciones más conocidas fueron como Doctor Doom en 'Los 4 Fantásticos' y el Dr. Christian Troy en la serie de televisión 'Nip/Tuck'.

En el cine, algunos de sus proyectos fueron en: ‘Faces in the Crowd’, ‘Fire with Fire’, ' Paranoia’,o ‘The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat’.