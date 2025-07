La canción más triste de la historia, según la ciencia

Redacción Uppers 07 JUL 2025 - 20:28h.

El doctor Harry Witchel catalogó las canciones más tristes de acuerdo a su “coeficiente de activación musical”, con la medición de la frecuencia cardíaca

Esta es la mejor canción de la historia, según un estudio científico

Compartir







Melancolía y tristeza son sensaciones muy recurridas en las composiciones de la música popular. Las grandes baladas de la historia de la música tienen un marcado componente de añoranza y sensación de tristeza. Bandas como REM o The Cure materializaron ese sentimiento en forma de canciones.

Pero, ¿hay alguna forma de saber cuál es la canción más triste de todas? En el año 2006, el doctor Harry Witchel catalogó las canciones más tristes de acuerdo a su “coeficiente de activación musical”.

PUEDE INTERESARTE Polémica con el único concierto de Linkin Park en España: entradas agotadas en 5 minutos y fans cabreados

Este se construye a partir de la medición de la frecuencia cardíaca. La respuesta respiratoria y la temperatura de la piel del oyente. Esa combinación permite puntuar las canciones.

Según la medición de Witchel, en el top de la lista están ‘Angels’ de Robbie Williams y ‘Sorry Seems to Be the Hardest Word’ de Elton John. Pero el primer lugar se lo llevó un hit noventero, ‘The Drugs don’t work’, de los británicos The Verve.

Ese tema está incluido en el disco ‘Urban Hymns’ (1997), el disco más exitoso de la banda de Wigan. Según Richard Ashcroft, la canción aborda una ruptura. No obstante, nunca ha quedado claro si se refiere a la tensa situación de su matrimonio de entonces, o a la muerte de su padre.