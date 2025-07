El cantante de la banda Black Sabbath ha fallecido este martes a los 76 años

El músico británico Ozzy Osbourne ha fallecido a los 76 años, apenas una semana después de reunirse con los compañeros de su banda Black Sabbath y realizar un gran concierto de despedida.

En un comunicado, su familia dijo que la estrella del heavy metal ha fallecido "rodeado de amor". "Con una tristeza indescriptible, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de mucho cariño".

El vocalista padecía Parkinson y había sufrido otros problemas de salud en los últimos años. Hace tres semanas, el cantante de Black Sabbath se reunió con sus compañeros en el escenario de Villa Park. No tienen idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón", dijo el artista ante la multitud.

Osbourne nació en 1948 en Birmingham, Inglaterra. Fue el icónica cantante y compositor de Black Sabbath, una banda pionera en el heavy metal.

En 1979 fue expulsado de la banda por problemas con las drogas y el alcohol, pero logró un exitoso renacer en solitario con álbumes como' Blizzard of Ozz' y 'Diary of a Madman', que consolidaron su estatus como leyenda del rock. En los años 2000 ganó una nueva audiencia con el reality show 'The Osbournes', junto a su familia.