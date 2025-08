El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la cancelación de la velada musical 'MayorFest'

El cantante del dúo Camela, Dionisio Martín, sufre una laringitis aguda que le impide actuar

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la cancelación de la velada musical 'MayorFest', que se iba a celebrar este sábado en el recinto ferial 'El Berrocal' de la capital del Jerte, debido a la baja por enfermedad del cantante del dúo Camela, Dionisio Martín.

El artista sufre una laringitis aguda que le impide actuar. La organización del evento ha confirmado que no solo se suspende la actuación del grupo, sino también el resto del cartel, en el que actuaban otros artistas como Aurelio Gallardo, King África y Brisa Play.

Camela también canceló el concierto de este viernes en Burgo de Osma

Este viernes, el dúo tenía una actuación en Burgo de Osma que también tuvo que ser suspendida: "He acudido al centro médico, me han hecho un estudio y me han puesto una mascarilla con un líquido... pero no hay manera”, explicaba al público el cantante. “Sintiéndolo mucho, el concierto se aplaza”.

Desde las redes sociales confirmaban el aplazamiento: "Por motivos de salud del artista, el concierto de Camela previsto para hoy en Burgo de Osma queda aplazado al domingo 10 de agosto a las 21.30 horas".

"Sentimos mucho las molestias y agradecemos vuestra comprensión", añadía el grupo. "En los próximos días les informaran mediante correo electrónico cómo solicitar la devolución de entradas o, si lo prefieren, conservarlas para disfrutar del concierto en la nueva fecha", concluían.