El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte suele recurrir a las redes sociales para opinar sobre diversos temas. Recientemente, lo hizo compartiendo su reflexión acerca de la pintura española, generando de inmediato un debate que ha sido incluso recogido por el prestigioso diario británico 'The Times'. Informa en el vídeo Rocío González.

"Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica "es el cuadro más relevante de la pintura española". Siete horas después, todavía no me he repuesto de la impresión", señalaba el académico en su cuenta personal de X.

Cuestionado sobre cuál es, a su juicio, el cuadro más relevante, respondía a los usuarios que "no estoy completamente seguro. Tal vez 'Las meninas', pero es sólo mi opinión", refiriéndose a la obra de Velázquez.

A continuación, el novelista murciano apuntaba que "Doctores tiene el Arte" y comentaba que, para él, la obra más representativa de la historia nacional es 'Duelo a garrotazos'. Junto a una imagen de dicho cuadro, Pérez-Reverte sentenciaba que "Picasso nos pintó el Guernica, pero Goya nos pintó el alma".