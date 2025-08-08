The Sphere en Las Vegas proyectará una versión modificada con inteligencia artificial del clásico de 1939 con Judy Garland

Nada escapa al alcance de la inteligencia artificial (IA). En los últimos años ha pasado de ser una vaga promesa de futuro a una herramienta omnipresente en todos los ámbitos. Su uso aplicado a la cultura y el arte, para generar imágenes, música e incluso reinterpretar piezas históricas, es uno de los más controvertidos que plantea. Porque aunque abre posibilidades creativas sin precedentes también sugiere un dilema: ¿hasta qué punto es legítimo modificar, recrear o 'mejorar' obras del pasado? Incluso si el autor original está de acuerdo queda la duda razonable sobre su pertinencia. Ya lo demostró George Lucas con sus espantosos añadidos digitales en la trilogía original de 'Star Wars'.

El último episodio de esta escalada tecnológica hacia no se sabe dónde lo ha protagonizado el anuncio de la 'puesta al día' que recibirá 'El mago de Oz', dirigida por Victor Fleming en1939, para su proyección en Las Vegas sobre la gigantesca pantalla de The Sphere, la más grande del mundo con 14.864 metros cuadrados, a partir de este 28 de agosto.

En principio, la idea de contemplar uno de los clásicos más queridos del Hollywood clásico en un lienzo tan monumental no parece mala. ¿Por qué nos íbamos a oponer a que quienes se lo puedan permitir disfruten de Judy Garland cantando 'Over the Rainbow' a través de los 167.000 altavoces del recinto? La cuestión es que los planes van más allá. Concretamente, la la compañía MSG Ventures pretende crear una experiencia inmersiva total y para ello bombardeará al espectador con toda una batería completa de estímulos externos ajenos al filme.

Así, habrá toda clase de efectos físicos y ambientales para que los asistentes crean estar realmente en medio del huracán que lleva por los aires a Dorothy y Totó hasta el mundo de Oz. Para ello no escatimarán en recursos: 750 ventiladores gigantes a toda potencia, niebla, hojas volando, llamaradas de fuego acompañando la aparición del mago, los olores del campo de amapolas e incluso (dicen) monos voladores.

Por mucho que a algunos les puedan resultar excesivas este tipo de distracciones presuntamente espectaculares, a este tipo de efectos inmersivos ya se recurre en muchas multisalas, aunque a menor escala, como acicate para atraer al espectador. Lo que de verdad ha hecho saltar todas las alarmas es que se ha recurrido a la IA para alterar la imagen original de la obra.

Metraje clásico "rellenado"

Para entendernos, la versión que se exhibirá no está solo ampliada en tamaño, sino que el metraje clásico ha sido literalmente 'rellenado', expandiendo sus bordes con contenido generado por IA, para cubrir cada centímetro de la inmensa pantalla LED de The Sphere.

El resultado, según muestra un programa de CBS Sunday Morning, se carga la composición y encuadres originales para dejar un montón de espacios vacíos y de aire alrededor de los personajes, además de permitir que al plano lo invadan paisajes interminables dignos de fondo de pantalla de Windows. Para colmo, la imagen, de tan pulida y definida, pierde toda la textura y rugosidad original, restándole gran parte de su personalidad y naturalidad.

La aberración llega hasta llegar al punto de generar la interpretación de ciertos actores cuando sus personajes quedan fuera del encuadre original, mostrando una falta de respeto absoluta por la creación artística. Ante semejantes actos vandálicos, que el metraje vaya acompañado de una nueva banda sonora regrabada para la ocasión es casi lo de menos.

Indignación en las redes sociales

La indignación no ha tardado en llegar a las redes sociales. "¿Por qué usarías IA en una película con un estilo pictórico para que parezca una demo de Unreal Engine? Es horrible", se lamentaba un usuario de X. "Las capturas de pantalla de 'El Mago de Oz en Sphere' no le hacen justicia a lo terrible que se ve en movimiento. Ver cómo lo editan y lo mueven para llegar a ese fondo a lo Neil Breen es mucho peor que lo que te imaginas", denuncia otro.

"Recapitulemos: recortan el metraje original a 71 minutos, llenan el resto de la pantalla con imágenes generadas por IA, reemplazan muchos de los fondos clásicos y alteran el aspecto visual hasta hacerlo irreconocible... y todo por 250 dólares la entrada", resume todo el dislate un tercer internauta. El problema es que posiblemente la obra de Víctor Fleming no sea la última víctima de un atropello tecnológico de esta magnitud.