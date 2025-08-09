Arde Bogotá vuelve a la bodega en la que grabó parte de su primer disco

Graciela Rodríguez 09 AGO 2025 - 21:45h.

La banda de Cartagena ha sido uno de los platos fuertes del Sonorama

Ginebras vuelve a revolucionar Sonorama en Aranda del Duero: "Es el festival que nos ha visto crecer desde el principio"

Antes de darse un baño de multitudes en el Sonorama, Arde Bogotá, la banda de Cartagena, ha visitado con un equipo de Informativos Telecinco la bodega Neo a dos kilómetros de Aranda de Duero, Burgos.

En ese estudio grabaron parte de su primer disco hace cinco años y empezaron a cambiar sus vidas y aquí dejaron su firma. "En ese momento decidí dejar el doctorado que estaba haciendo para dedicarme por completo a la banda", nos cuenta el José Mecader, batería de la banda."Piensas en quién eras y luego te das cuenta de quién eres", apunta Pepe Esteban, bajo del grupo. "Recuerdo estar apiñados en una buhardilla en la que no te podías poner de pie, porque te chocabas con el techo", afirma Daniel Sánchez.

Les preguntamos cómo se conecta a la gente en un festival: "La gente quiere emocionarse", asegura el cantante, Antonio García. Y es que precisamente su público es muy heterogéneo: "En los conciertos vemos desde el chico con camiseta de 'Iron Maiden' a niños", dice el cantante de la banda, Antonio García.

Terminamos la entrevista y brindan por hacer un buen tercer disco con el que seguir conquistando escenarios.