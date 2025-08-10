150.000 personas bailan al ritmo del cura DJ en el Medusa Festival celebrado en la playa de Cullera, en Valencia

Will Smith deslumbra en el Festival Dreambeach de Almería con su hip hop clásico y sorprende cantando junto a India Martínez

Compartir







El certamen de música electrónica más multitudinario de España, el Medusa Festival, ha traído este sábado, 9 de agosto, a Cullera (Valencia) al "dj más singular del mundo", un sacerdote católico que pincha techno. Poniendo a bailar a 150.000 personas en la playa del municipio, según informa el diario El Debate, el conocido como cura DJ ha hecho su debut en el circuito de festivales a nivel estatal.

Se trata del padre Guilherme, un clérigo portugués de 50 años que saltó a la fama pinchando una sesión matinal en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa de 2023, ante 1,5 millones de jóvenes.

El vídeo de su set, vestido con indumentaria eclesiástica y alzacuellos, Guilherme Guimarães Peixoto se hizo viral a nivel global y desde entonces es "una celebridad a medio camino entre la fe y la música", destacaron los organizadores del Medusa.

El evento en Cullera, que este año se celebra del 7 al 11 de agosto, reúne a otras estrellas musicales como son los DJ internacionales Armin van Buuren, Alesso, Hardwell, Charlotte de Witte, Klangkuenstler y Timmy Trumpet, así como los españoles Fátima Hajji y Paco Osuna.