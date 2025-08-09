Ginebras, que son ya uno de los grupos consagrados del indie español, ha concedido una entrevista a ‘Informativos Telecinco’

Aranda de Duero, Burgos, vive este sábado su penúltimo día del Sonorama Ribera 2025. Alrededor de 10.000 de las 150.000 personas que pasan por el festival estos días han esperado al grupo sorpresa, que ha resultado ser Besmaya. Cada año, pasan más de 100 grupos buscando una oportunidad en la música, como Ginebras, que son ya uno de los grupos consagrados del indie español y que ha concedido una entrevista a ‘Informativos Telecinco’.

Magüi Berto, Sandra Sabater, Raquel López y Juls Acosta no pueden caminar por Aranda sin que las paren para tener una foto de recuerdo. El cuarteto femenino formado en 2019 ha vuelto a revolucionar Sonorama Ribera años después.

"Nuestro pueblo musical"

El grupo atiende a ‘Informativos Telecinco’ en una bodega subterránea, camerino de los artistas que actúan en la mítica plaza del Trigo.

Sandra Sabater asegura que para ellas Sonorama es “familia”. Es “el festival que nos ha visto crecer desde el principio”, recuerda Magüi Berto. “Nuestro pueblo musical”, zanja Raquel López.

Lo que más les gusta, confiesan, es el directo. “La energía de la gente”, destaca Magüi, mientras que Sandra destaca que “improvisamos mucho”.

La banda tiene muchas influencias. Los 80 no faltan en el ADN del grupo. “Cuando Magüi y yo nos conocimos y quisimos hacer la banda fue porque nos gustaba ir al Penta, es un sitio de la Movida madrileña, de Malasaña”, cuenta Sandra.

Magüi se rie. “Había señores y señoras”, comenta.

“Bajábamos considerablemente la media de edad porque teníamos 18 años”, recuerda Raquel.