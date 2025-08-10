El Concert Music Festival vibró anoche con el cantante Antonio Orozco

Will Smith deslumbra en el Festival Dreambeach de Almería con su hip hop clásico y sorprende cantando junto a India Martínez

Compartir







CádizEl Concert Music Festival vibró anoche con Antonio Orozco. El cantante, uno de los artistas con mayor sensibilidad, carisma y talento del panorama musical español, paró el tiempo y presentó en Sancti Petri sus grandes éxitos ante un auditorio entregado, que acompañó a Orozco en la celebración de sus bodas de plata en el mundo de la música.

El artista define su nuevo trabajo como “el mejor de su vida”, en él valora el tiempo más que cualquier otra cosa, invita a la reflexión, critica el ritmo frenético de la vida moderna y hace un llamamiento a habitar el presente; y esto se ha reflejado en los videos y fotografías que han mostrado durante el concierto dos grandes pantallas al fondo del escenario.

“La Gira de mi vida” de Antonio Orozco

El de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), uno de los artistas más queridos por el público, ha cantado alguno de sus grandes éxitos como “Hoy”, “Que me queda” o “Ya lo sabes”. El concierto se encuentra dentro del espectáculo “La Gira de mi vida”, en el que repasa sus 25 años sobre los escenarios y presenta parte su nuevo álbum “El tiempo no es oro”.

Este domingo el escenario del Concert Music Festival será para el espectáculo internacional God Save The Queen, considerado uno de los mejores tributos a la mítica banda británica.