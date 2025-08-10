Logo de InformativosInformativos
Cultura
Toreros

José Antonio Morante de la Puebla, cogido por el primer toro en la Feria de Pontevedra

El diestro Morante de la Puebla en el Coliseo Balear, en Palma
El diestro Morante de la Puebla en el Coliseo Balear, en PalmaEfe
Compartir

El diestro sevillano José Antonio Morante de la Puebla ha sido cogido en la tarde del domingo por el primer toro de la jornada de la Feria de Pontevedra.  

El toro Carrillón, de la ganadería Garcigrande, un astado de 520 kilos de peso, le ha alcanzado cuando el diestro iba a rematar una serie con un pase de pecho al inicio de la lidia.

El torero ha sufrido una cornada en el muslo derecho y miembros de su cuadrilla le han sacado en volandas y le han llevado a enfermería, donde ha sido atendido.

PUEDE INTERESARTE

Cornada "extensa", pero "limpia"

Aún no hay un parte médico oficial, pero tal y como publica ‘El Mundo’, la cornada podría ser “extensa”, pero “limpia” y han procedido a operarle en la misma enfermería de la plaza.

Temas