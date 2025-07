El diseñador Miguel Andover rechaza vestir a Rosalía por no posicionarse sobre el conflicto en Palestina

Miguel Adrover insta a Rosalía a usar su influencia para denunciar el conflicto en Palestina, rechazando vestirla por su silencio sobre el tema

Los famosos ya conocen el peligro de posicionarse sobre el conflicto de israelíes y palestinos

El diseñador español Miguel Adrover ha rechazado vestir a Rosalía por considerar que la artista no ha apoyado públicamente a Palestina y que aunque la admira y considera que es muy talentosa, ha remarcado que "el silencio es complicidad"

"Haciendo lo correcto. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado", ha expresado Adrover en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Así, el diseñador ha adjuntado unas fotos en las que se lee cómo una persona del equipo de la autora de 'Motomami' se pone en contacto con Adrover para retomar una conversación acerca de un 'custom look' que Rosalía necesitaría para septiembre de este año.

Adrover ha recalcado que la catalana es "mucho más" que los artistas que solo se dedican al mundo del espectáculo y entretenimiento y la ha animado a "hacer lo correcto".

El diseñador que transforma el conflicto en moda y activismo

Adrover ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a Palestina, de hecho, desde el inicio del conflicto, este tema ha sido una gran fuente de inspiración para sus diseños. En sus redes sociales podemos ver destinos 'looks' con las banderas de Israel y Estados Unidos cubiertas en sangre o cargando distintas armas.

El diseñador no pasa desapercibido en la industria, su estilo vanguardista y provocativo le ha dotado de una imagen mediática muy singular. Tras la negativa al equipo de Rosalía, Adrover no pretende crear un conflicto personal con la artista, sino recalcar que aquellas personas que cuentan con un gran altavoz deben posicionarse ante lo que considera justo.

La historia del artista también es digna de conocer, alcanzó el éxito en Nueva York en los años 90 y tras un tiempo en la cima huyó a Mallorca. En agosto de este año, presenta un documental sobre su vida llamado "The Designer Is Dead" y lo hace junto con 'Little Spain', la productora audiovisual fundado por el cantante C. Tangana, ganador de un Goya.

Posicionarse siendo una figura pública

Numerosos artistas y figuras públicas se han manifestado claramente sobre el conflicto, mostrando su apoyo público a la resistencia palestina. Entre ellos, destaca Bella Hadid, hija de padre palestino, quien desde el inicio del conflicto ha utilizado sus redes sociales para informar y visibilizar lo que ocurre.

El caso contrario es la actriz israelí Gal Gadot, la estrella de 'Wonder Woman' ha recibido insultos en redes sociales tras expresar posturas ambiguas sobre el conflicto, en las que abogaba por poner fin al 'círculo vicioso' de la violencia en la región. En uno de sus comentarios, manifestó: "mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupo por mi familia, mis amigos. Me preocupo por mi gente"

Cuando eres un artista de talla mundial, posicionarse sobre cuestiones políticas se vuelve algo escaso, temiendo perder seguidores, contratos o incluso la estabilidad de su carrera. Sin embargo, algunos deciden alzar la voz y utilizar su influencia para denunciar injusticias, apoyando causas que consideran justas, a pesar de las posibles repercusiones.