Contra todo pronóstico, los conciertos de regreso de Oasis en Europa se han saldado sin ningún altercado sobre el escenario entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. Es más, la primera gira del grupo bandera del britpop en 16 años ha sido el acontecimiento musical del verano. La expectación era enorme y ellos han cumplido con unos shows bañados en nostalgia, por supuesto, pero llenos de energía y actitud rock'n'roll que han convencido tanto al público como a la crítica.

Concluido el primer tramo de la gira Live'25 en Reino Unido e Irlanda, la banda británica salta ahora el charco para ofrecer otros nueve conciertos en EEUU, Canadá y México, paréntesis que Noel Gallagher ha aprovechado para hacer balance en una entrevista con 'talkSport' sobre lo "genial" que ha sido la experiencia de reunir a la banda.

Cada noche como la primera vez

El guitarrista y principal compositor de Oasis admite que se siente "en la cima del mundo" en este momento y que está "completamente impresionado" por la increíble respuesta del público en cada uno de los conciertos que han ofrecido. "Cada noche es la primera noche del público, así que cada concierto tiene la misma energía. Ha sido realmente increíble. No suelo quedarme corto de palabras, pero realmente no puedo articularlo".

Teniendo en cuenta que Noel siempre pareció el más reacio de los dos hermanos a resucitar al grupo, su entusiasmo parece genuino. "Es genial estar de vuelta con Bonehead y Liam, y volver a hacerlo. Supongo que cuando todo esté dicho y hecho, me sentaré y reflexionaré sobre ello, pero es genial estar de vuelta en una banda con Liam. Había olvidado lo divertido que era".

Es esa palpable buena sintonía con su hermano menor una de las cosas que más han llamado la atención del retorno. Cuando en el primer concierto de la gira, el pasado 4 de julio en Cardiff (Gales) aparecieron ambos en el escenario cogidos de la mano quedó claro que habían hecho borrón y cuenta nueva.

Noel no escatima en cumplidos para Liam en esta nueva etapa, después de tantos años echándose mierda mutuamente en las redes sociales: "Liam lo está petando, estoy orgulloso de él. Llevo 16 años al frente de una banda y sé lo difícil que es. Yo no podría hacer lo del estadio como él lo hace, no está en mi naturaleza, pero tengo que decir, bien por ti, amigo. Ha sido increíble".

Piernas de gelatina

El autor de 'Wonderwall' también se refiere a sus sensaciones en ese primer concierto de la gira. "Personalmente, subestimé lo que me esperaba. Después de unos cinco minutos, me dije, vale, ¿puedo volver al vestuario y empezar otra vez?. He tocado en estadios antes y todo eso, pero no me importa decírtelo, mis piernas se volvieron gelatinosas a mitad de la segunda canción", confiesa.

A Oasis todavía le queda un largo periplo en 2025 por escenarios de Corea del Sur, Japón, Australia y Sudamérica. ¿Qué concierto esperan con más ganas? Noel lo tiene claro. La cita en el Monumental de Buenos Aires, la casa de River Plate, es la que más ilusión le hace: "Argentina está, sin duda, entre los cinco mejores lugares del mundo para tocar". Crucemos los dedos para que continúen las buenas vibraciones.