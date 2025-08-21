Guillermo del Toro reinventa a Frankenstein en su nueva película prevista para noviembre

El director mexicano vuelve a dar vida a Frankenstein con una versión personal que se estrenará en noviembre

Guillermo del Toro: "Si puedes cambiar una mente, cambias una generación"

Guillermo del Toro reinterpreta a Frankenstein en su nueva película llena de monstruos y efectos digitales. Al mismo tiempo, hacemos un repaso de cómo ha evolucionado este clásico del cine, que llegó por primera vez a las pantallas en 1937.

"Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro, ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro", escribía Mary Shelley al dar vida a la criatura hace más de 200 años. En 1931, el monstruo se consolidó en la gran pantalla de la mano de James Whale.

Ese Boris Karloff se convirtió en el Frankenstein canónico que ha permanecido a lo largo de la historia del cine. Kenneth Branagh repetía la fórmula en 1994 con Robert de Niro como protagonista, buscando una apariencia más fiel al libro. Aquella película, que no acabó de convencer en su momento, se ha convertido con los años en un título muy reivindicado.

Guillermo del Toro siempre ha estado fascinado por este clásico. Ahora cumple el sueño de ensamblar su propio monstruo. "Suponemos que sobre todo será una versión muy personal, muy en la línea de lo que ha sido el cine de Guillermo del Toro", comenta Ángel Sala, director artístico del Festival de Cine de Sitges. La película se espera para noviembre.