Manolo Carrasco, nuestro pianista flamenco más internacional: “Respeto la pureza, pero me encanta la fusión”

El pianista flamenco español más internacional publica nuevo álbum, el número 56 de su carrera, que dedica a su padre

Unir música y el nombre de Manuel Carrasco da una gran combinación, la del exconcursante de OT, una de las figuras más relevantes del panorama actual. Pero no es la única. Antes incluso que el onubense, un gaditano sonaba ya por todo el mundo. “Cuando surgió el cantante, amigos me decían si iba a tener problemas por el nombre. Yo pensaba que no, pero, efectivamente, tuvimos un problema que finalmente se aclaró gracias a Dios y luego cada uno ha seguido con su carrera”.

Que la de Manuel Carrasco, el pianista, empezó de niño dando clases en la casa natal de nuestro compositor más universal. “Era casi místico dar clase donde nació Manuel de Falla”. Pero esa influencia no fue la única. Cuando Arturo Pavón introdujo el piano en el flamenco y Felipe Campuzano lo consagró, Manolo Carrasco hizo también de esa unión su bandera. “Yo respeto mucho la música pura, en flamenco y en la música clásica, pero también me encanta la fusión”.

Manolo Carrasco y sus 56 discos: el último, muy especial

Fusión de la que ha hecho gala, interpretando y componiendo, en los 56 discos que ha publicado en su carrera. El último, muy especial. Dedicado, en el aniversario de su muerte, a su padre, a Ángel. “Mi padre son 29 hermanos, mi padre era el 27. Cuando se reunían todos y hacíamos una fiesta en Navidad, aquello era una fiesta”.

Un espíritu que ha contagiado también en la grabación a la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo. Allí en Rusia reside y allí trabaja... Con lo que hoy conlleva la invasión de Ucrania. “Evidentemente está afectando. A ver si Dios quiere se acaba pronto”.

Mientras, seguirá con su añorado padre como guía. “Este disco es un homenaje a él, a toda su generación, porque fue una generación que levantó Espa�ña después de una terrible Guerra Civil con su esfuerzo y trabajo. Era su lema, que era trabajar, trabajar y trabajar. No paraba de trabajar”. Y como fuente de inspiración. “Creo que tenemos suerte de poder expresar nuestro dolor o nuestra alegría con la música”. Para continuar, y todos con él, con Manolo Carrasco, disfrutando de ella.