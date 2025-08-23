Manuel Carrasco sufre una caída en pleno concierto en Isla Cristina, Huelva

Manuel Carrasco ha sufrido una caída en pleno directo mientras cantaba en su concierto en Isla Cristina, Huelva

El momento se ha hecho viral en redes sociales y los usuarios han creado memes con esta caída de Manuel Carrasco

Isla Cristina, HuelvaManuel Carrasco ha protagonizado la gran cita musical de este verano en Huelva. El cantante de 'No dejes de soñar' ha vuelto a su tierra natal dentro de su gira Tour Salvaje con la que ha actuado en el recinto ferial del Carmen de Isla Cristina, un esperado concierto con el que el artista ha regresado a casa.

Con sorpresa incluida, Manuel Carrasco ha cautivado a su público de Isla Cristina en un concierto en el que ha estrenado una canción inédita dedicada a su localidad y a su tierra. "Mi pueblo salvaje no tiene nombre y si lo tuviera lo pintaría en una brochita con los colores de La Higuerita", comenzaba entonando el intérprete mostrando esta nueva canción que robaba el corazón a los miles de asistentes al recinto ferial de Isla Cristina.

La caída de Manuel Carrasco en su concierto en Isla Cristina

Como tiene acostumbrado a su público, Manuel Carrasco dio todo de sí en un espectáculo en el que repasó sus mejores temas y con el que emocionó a todos sus seguidores. Desde 'Mujer de las mil batallas', 'No dejes de soñar', 'Qué bonito es querer' hasta 'FUE', Carrasco repasó su intachable discografía.

Sin embargo, uno de los momentos del concierto que ha corrido como la pólvora en las redes sociales ha sido el traspiés que sufrió Manuel Carrasco en mitad del escenario.

Corriendo por la pasarela, Manuel Carrasco se escurrió y sufrió una caída delante de los miles de asistentes. Un pequeño susto del que el artista se recuperó en pocos segundos.

El momento se ha hecho viral en redes sociales como X y TikTok y los usuarios han optado por tirar de sentido del humor y crear memes con esta caída de Manuel Carrasco.

El despliegue por el concierto de Manuel Carrasco

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) desplegaba un dispositivo de seguridad, limpieza y logística, conformado por 300 personas --entre fuerzas de seguridad, servicios municipales, voluntariado y personal privado--, en "uno de los fines de semana más importantes del año" en el que se dan cita dos conciertos de su vecino, el cantante Manuel Carrasco y las Fiestas de la Punta del Caimán en honor a la Virgen del Mar.

El objetivo, según ha subrayado el alcalde Jenaro Orta, es "garantizar que todo transcurra con la máxima seguridad, limpieza y normalidad posibles". El despliegue ha comenzado este viernes y se mantendrá operativo hasta la mañana del lunes, tras la finalización de la procesión de la Virgen del Mar, y coincidiendo con la celebración de ambos eventos, que atraerán a "miles de personas" tanto de la localidad como de otros puntos de la provincia, de Andalucía y del vecino Portugal.

La Policía Local aportará al dispositivo 60 agentes a lo largo de todo el fin de semana, a los que se suman 14 voluntarios de Protección Civil en los conciertos y otros 10 en las fiestas de la Punta, algunos de ellos provenientes del municipio vecino de Cartaya. También se contará con una decena de vigilantes contratados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la organización de los conciertos de Manuel Carrasco dispone de más de 120 profesionales de seguridad privada, mientras que la Hermandad de Nuestra Señora del Mar contará con un nutrido grupo de voluntarios para velar por el desarrollo del tradicional y multitudinario desembarco.

El dispositivo se completa con la cobertura sanitaria del centro de salud de Isla Cristina, que reforzará su personal y pondrá en servicio ambulancias durante los eventos; junto a la Cruz Roja, contratada por la organización de los conciertos para atender cualquier emergencia en el recinto ferial. Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una ambulancia de refuerzo para Protección Civil.