Cada 40 segundos se vende un libro de Freida McFadden en España, con capítulos tan cortos como adictivos

De la autopublicación al fenómeno global: el boca a boca digital disparó su éxito internacional

Los libros de Freida McFadden se leen casi de un tirón. Su novela "La asistenta" ha revolucionado las listas de ventas en España y en el resto del mundo con una trama absorbente y un estilo narrativo que engancha desde la primera página.

Una historia inquietante que engancha

El argumento parte de lo cotidiano: una empleada doméstica que entra en una casa aparentemente perfecta para limpiar y observar, hasta descubrir secretos que lo cambian todo. La propia autora resume la esencia: “Era algo así como esta historia del mal jefe. La asistenta siendo maltratada por el jefe. La pregunta es, ¿por qué este jefe es tan malo con ella?”.

En apenas unos meses, este thriller psicológico que comenzó autopublicado pasó de la sombra a encabezar los rankings internacionales. Los lectores, atrapados por capítulos breves y adictivos, devoran sus páginas: “¿Qué pasa? Tengo que leer el próximo”, dicen muchos.

Un fenómeno que no se detiene

En España, cada 40 segundos se vende un libro de McFadden. El fenómeno es tan imparable que en las librerías ya advierten: “No se nos puede agotar porque cada día se pide más de una vez”, asegura una trabajadora. El boca a boca digital ha sido decisivo para alimentar este boom.

Del papel a la gran pantalla

McFadden transforma lo cotidiano en inquietante, y muy pronto su bestseller dará el salto al cine.