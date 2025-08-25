Liberty cumple 150 años y convierte sus estampados en perfumes de colección

La firma británica celebra el aniversario con una colección de perfumes a partir de sus icónicos estampados

Liberty, una de las tiendas más emblemáticas de Londres, cumple 150 años. Considerada un símbolo de la ciudad de la misma forma que el té de las cinco, el Big Ben o el puente sobre el Támesis, este histórico gran almacén ha sabido sobrevivir a modas y al consumo rápido sin perder la esencia que lo convierte en un espacio casi mágico y teatral.

La primera tienda abrió sus puertas hace un siglo y medio, cerca de Buckingham, y en 1924 se trasladó al centro de la ciudad. Desde entonces, el edificio de estilo Tudor ha sido un referente, especialmente para quienes buscan tejidos. Comprar telas en Liberty, para trajes, cortinas o tapizados, es casi un rito británico. De sus mejores materiales y texturas nació el reconocido “estilo Liberty”, que hoy suma más de 60.000 diseños.

Una colección de perfumes inspirados en sus estampados

Entre sus clientes más célebres estuvo el escritor Óscar Wilde, uno de tantos artistas que acudían en busca de belleza y originalidad.

Para conmemorar este 150 aniversario, Liberty ha lanzado un proyecto especial, enviar estampados ricos en motivos y colores llamativos a los mejores perfumistas del mundo, con el objetivo de crear la fragancia Liberty. La colección ya cuenta con cinco perfumes y se espera que, a finales de año, alcance las diez creaciones.

Porque hay tiendas a las que no se entra solo a comprar, sino también a ser feliz.