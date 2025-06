Hace seis años Ramón compró una mercería de los años 40 que ahora triunfa en redes y acaba de sacar su propio libro

Los comercios centenarios que sobreviven: de la Papelería Ferrer de Sevilla a la Antigua Relojería de Madrid

Compartir







La historia de La Crisálida, un pequeño comercio de A Coruña abierto en los años 40, se ha convertido en todo un fenómeno viral. Lo que comenzó como una tienda tradicional de botones, hilos y encajes, hoy es un éxito en redes sociales, tiene miles de seguidores y hasta su propio libro.

Todo empezó cuando Ramón, un patronista, supo que los antiguos due ños del negocio se jubilaban. Lo que era una simple visita para comprar material, terminó en un cambio de vida radical: “Y me quedé con la mercería entera”, recuerda.

Desde entonces, Ramón ha transformado este comercio en una auténtica marca con alma. Las redes sociales han sido clave en su crecimiento: vídeos, historias y publicaciones han conseguido atraer a seguidores de todo el mundo. “La suma total serían 2.400.000 en todas las redes sociales. Hay gente que dice que huele nuestros vídeos, imagínate”, cuenta con entusiasmo.

Una comunidad que no para de crecer

Actualmente, La Crisálida cuenta con siete empleados, una clientela fiel y una comunidad online que no para de crecer. La tienda sigue siendo también una caja de sorpresas, en el sentido más literal. “Capas antiguas o velos de misa, mira la etiqueta, qué impresionante”, dice al abrir uno de los muchos paquetes que todavía guarda el local.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La historia de Ramón y su mercería ya ha sido inmortalizada en un libro. Pero más allá del papel, el cuento sigue vivo cada día entre hilos, dedales y cariño de los clientes. “No hay un día desde hace seis años que he abierto que no pase una persona y me dé las gracias o me dé la enhorabuena por mantener un negocio como este abierto”, afirma emocionado.