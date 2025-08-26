La emotiva despedida a Manuel de la Calva de su mitad del Dúo Dinámico: "Era más que un hermano"

Durante más de seis décadas de trayectoria, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva mantuvieron su amistad por encima de cualquier conflicto

‘Groupies’, travestis y peleas en plena dictadura: el lado salvaje del Dúo Dinámico contado por uno de ellos

Manuel de la Calva, uno de los miembros del popular Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años, según ha anunciado su compañero Ramón Arcusa en las redes sociales. "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", ha escrito el 50% de una de las formaciones pioneras del rock español de los años 60.

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", añadía Arcusa. Juntos protagonizaron el que quizá fue el primer fenómeno fan en nuestro país y permanecieron vigentes durante décadas en la memoria de varias generaciones, legando grandes temas como 'El final del verano', 'Quince años tiene mi amor' o ‘Resistiré’, tema este que tuvo una nueva vida durante el confinamiento por covid.

Durante sus más de 60 años de trayectoria lógicamente hubo momentos más difíciles y desacuerdos pero nunca tuvieron conflictos graves ni rupturas definitivas. Pese a no guardar ningún parentesco entre ellos y a ser "como el agua y el aceite", supieron mantener a lo largo de las décadas una amistad sólida que se inició a finales de los años 50.

Técnicos en una fábrica de motores

Manuel y Ramón se conocieron en 1958 trabajando como técnicos en una fábrica de motores de aviación en Barcelona y coincidieron en su afición por la música. Incluso hicieron la mili juntos. Comenzaron a frecuentar locales de jazz y formaron su propia banda, 'The Dynamic Boys'. Afortunadamente, el locutor del programa de radio en el que debutaron, un 28 de diciembre de 1958, se negó a usar el nombre en inglés y les presentó como 'Dúo Dinámico'. Así se quedaron.

Triunfaron a lo grande en los años 60, tuvieron un primer conato de separación allá por 1973 y se centraron en componer y producir para otros artistas, entre ellos Julio Iglesias, Nino Bravo, Camilo Sesto o Ángela Carrasco, pero volvieron en 1978. Entre ellos nunca hubo peleas públicas, amenazas de demandas ni separaciones traumáticas. La clave, como ellos siempre han defendido en las entrevistas, estaba en el respeto y la amistad. Incluso cuando discutían por decisiones creativas, siempre lo resolvían hablando.

La única gran pelea fue por una chica

La única vez que se pelearon más en serio no fue por la música, sino por una chica. A los dos les gustaba la misma. "Estuvimos dos meses sin hablarnos, pero todo volvió a la normalidad. Somos como hermanos y siempre ha reinado la mayor armonía entre los dos”, revelaba Arcusa en una entrevista a 'La Razón'.

“El éxito une y el fracaso separa. Casi nadie sabe que las canciones que cantamos, aunque la mayor parte las hayamos firmado juntos, son de uno o del otro, y aunque hemos sugerido mejoras a las del otro, siempre ha primado la idea del original", contaba Arcusa en otra entrevista en 'El País'.