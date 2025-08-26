"Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo" afirmaba su amigo Ramón

MadridManuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, así lo ha confirmado en redes sociales el otro componente del grupo, Ramón Arcusa.

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa formaban uno de los grupos más famosos del pop español de mediados del siglo pasado con canciones míticas que han ido pasando de generación en generación.

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.

"Cantad con él en esta despedida"

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel... un más que fuerte abrazo. Ramón Arcusa".

Así se formó el 'Dúo Dinámico'

Manuel conoció a Ramón en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).