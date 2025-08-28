El Gasolinera Fest contará con un cartel de lujo, incluyendo artistas como Junco o Los Calis

Hubo un tiempo en el que las gasolineras de España no solo ofrecían combustible, sino también música en cassette. Muchos superventas y canciones de éxito, como las de Los Chunguitos, formaban parte de esos viajes.

El 'Gasolinera Fest' de Almería busca recuperar ese espíritu, celebrando la rumba y el flamenco con artistas de siempre y grandes nombres del género. Según Víctor Cano, director del festival, “es cultura, porque al final es nuestra cultura, todo sale tal y nosotros hemos puesto una semillita para que esto siga y siga”.

Esta edición contará con un cartel de lujo, incluyendo a estrellas como El Junco, Los Calis o Juan de Los Chunguitos, que revivirán la nostalgia de aquellos tiempos. Además, Rubén Martín, hijo y sobrino de los integrantes del dúo Camela, cerrará la velada.

El festival no solo rinde homenaje a la música del pasado, sino que también demuestra que estas melodías han sobrevivido al casete y continúan teniendo fuerza entre el público joven, especialmente en Andalucía.