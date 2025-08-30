Mafalda Cardenal es una cantante que arrasa entre la Generación Z al acumular más de 1,4 millones de oyentes mensuales

Ella misma reconoce que su motor creativo sigue siendo el desamor: “A mí que me rompa el corazón, desgraciadamente”

Compartir







Mafalda Cardenal se ha convertido en una de las artistas que más suena entre Generación Z. A esta nueva artista que arrasa en el panorama musical le ha llegado el éxito completamente de golpe, tiene 1,4 millones de oyentes mensuales y su canción 'Tu fan' acumula más de 100 millones de reproducciones.

La sencillez y la honestidad parecen ser la clave del éxito de Mafalda Cardenal, una de las artistas emergentes más influyentes de los últimos años. La cantante recuerda que, antes de dedicarse de lleno a la música, dudaba entre entrar a trabajar en una oficina o seguir su vocación artística. Fue entonces cuando una canción escrita desde el desgarro personal le mostró el camino.

PUEDE INTERESARTE Critican a Will Smith por falsear un vídeo de su gira con Inteligencia Artificial

El fenómeno musical Mafalda Cardenal

“Le pedía al destino una señal y justo pasó lo de 'Tu fan' y dije... 'bueno, pues esto es'. Me habían roto el corazón y escribí una canción porque estaba muy triste necesitaba soltarlo de alguna manera. Así salió”, explica la artista.

Ella misma reconoce que su motor creativo sigue siendo el desamor: “A mí que me rompa el corazón, desgraciadamente”.

El casi millón y medio de oyentes mensuales que acumula en las plataformas de música la consagran como una de las cantantes del momento. Lo que comenzó como una catarsis terminó por convertirse en un fenómeno musical.

PUEDE INTERESARTE Jessie J cancela su gira y anuncia que debe someterse a una segunda cirugía contra el cáncer

Mafalda Cardenal se ha consolidado como una de las voces jóvenes más escuchadas del panorama actual. Sus letras, cargadas de vulnerabilidad y verdad, conectan con una audiencia que se reconoce en sus historias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lejos de dejarse arrastrar por el éxito, la cantante mantiene los pies en la tierra. “Hay muchos vídeos en los que tengo una cara como de ‘lo he conseguido’. Me hace gracia verlos después porque me sigue haciendo mucha ilusión”, confiesa.

Con canciones como 'Déjame entrar', 'normal' o 'Para mi mejor amiga', Mafalda demuestra que su música no solo emociona, sino que también traza un camino de crecimiento personal y artístico. Un recorrido que, según sus propias palabras, tiene como meta “llegar a la luna”.