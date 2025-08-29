Celia Molina 29 AGO 2025 - 15:20h.

La cantante ha dado la noticia a través de sus redes sociales, tras cancelar su gira por Estados Unidos y retrasar la etapa europea

Jessie J revela sus nuevos objetivos tras ser diagnosticada y operada de cáncer de mama: "Quiero tratar mi TOC"

Compartir







El pasado mes de junio, la cantante Jessie J anunció que padecía cáncer de mama y que debía someterse rápidamente a una doble mastectomía. En todo momento, ha sido muy sincera sobre su proceso de recuperación, asegurando que, después se haría una cirugía reconstructiva para recuperar el pecho, por lo que volvería a los escenarios con más fuerza y "tetas nuevas". Con lágrimas en los ojos, comunicó también que su cáncer no se había diseminado a otros órganos, por lo que su progresión tenía buen pronóstico.

Así podría centrarse de nuevo en la educación de su hijo pequeño, su mejor medicina, tras asegurar que la enfermedad ya la he "robado mucho tiempo" con él. Cuando parecía que todo iba mejor y que la autora de 'Bang Bang' podría volver a los escenarios, su salud ha sufrido un nuevo revés, pues debe someterse urgentemente a una segunda operación: "Lo siento mucho, me siento frustrada y triste. Pero necesito mejorar, necesito curarme y esta es la decisión correcta", ha dicho. Debido a esta nueva intervención, se ha visto obligada a cancelar su gira por Estados Unidos y retrasar las fechas de la etapa europea.

PUEDE INTERESARTE La situación de Bruce Willis empeora: su familia le traslada a una casa adaptada a sus necesidades por su demencia

"No es grave, pero debo hacerlo cuanto antes"

Afortunadamente, la artista también ha declarado que no se trata de "nada grave", pero que es una cirugía que debe "hacerse antes de que se acabe el año" porque todavía "queda mucho por sanar". Todo ello lo ha comunicado en un vídeo que ha recibido ya miles de interacciones y comentarios de apoyo y comprensión a la cantante. Sus fans, aunque se hayan quedado sin verla en concierto, le han asegurado que "le espera merecerá la pena", con tal de que ella se recupere pronto. Jessie quiso darles las gracias, diciéndoles que tenía "lágrimas en los ojos" al ver tantos mensajes escritos desde el corazón.

PUEDE INTERESARTE Critican a Will Smith por falsear un vídeo de su gira con Inteligencia Artificial: gente con seis dedos y rostros deformados

Lo siento mucho, me siento frustrada y triste. Pero necesito curarme y esta es la decisión correcta Instagram

En un vídeo posterior, la artista habló también de lo mucho que había reflexionado a raíz de su diagnóstico y de las cosas que quería hacer ahora que ha la vida le ha dado una "segunda oportunidad". Quiero escribir libros. Hacer un álbum para niños. Quitarme todos los tatuajes. Llevar a mi familia de vacaciones. Quiero aprender a montar en bicicleta. Me gustaría aprender otro idioma, pero sé que eso no va a suceder", decía, al tiempo que confesaba que también quería buscar un tratamiento médico para su TDAH y su TOC. Mientras todo eso llega, la estadounidense continúa mostrando en sus redes cómo crece su hijo, de quien dice que es la "verdadera luz" de su vida.