Joaquina es una cantante venezolana que cuenta ya con un Premio Grammy Latino a sus 21 años

A su paso por España, Joaquina agradece el cariño del público: “Estar aquí, al otro lado del mundo, tocando mi música, me hace muy feliz”

La cantante Joaquina se ha convertido en la artista más joven en ganar un Grammy Latino. Su música la han escuchado millones de personas que han quedado atrapadas ante su gran talento a la hora de escribir y contarnos su historia. En 'Informativos Telecinco' hemos tenido la oportunidad de compartir con ella unos minutos en los que ha confesado cómo descubrió su pasión por la música y cómo se enfrenta a esta gran acogida que está teniendo por parte del público y la crítica musical.

Y es que esta estrella Venezolana escribe sus canciones y es la artista más joven en haber ganado un Grammy Latino. Soñó tan fuerte que al final se hizo realidad ya que, a su corta edad, Joaquina cuenta ya con 50,68 millones de reproducciones en plataformas digitales y sus canciones de amor ya han dado la vuelta al mundo.

Cuenta con Premio Grammy Latino a sus escasos 21 años

Con su trabajo, Joaquina ha demostrado que sí que hay hueco para jóvenes promesas en la industria musical. Cantante, compositora y productora, la venezolana asegura que desde niña supo que su vida estaría ligada a la música.

“Llevo haciendo música desde que tengo uso de razón, desde que soy bebé he sabido que esta es mi pasión", confiesa la cantante a 'Informativos Telecinco'.

Sobre su gran acogida por parte del público y de la crítica, Joaquina revela que siente mucha emoción, pero que lleva preparándose para este momento desde que era pequeña: "A los ocho años practicaba mi discurso de agradecimiento".

Ese sueño infantil terminó por cumplirse en 2023, cuando escuchó su nombre entre los galardonados de los Premios Grammy Latino. Completamente emocionada, Joaquina recibía este premio de manos de Carlos Vives y agradecía el apoyo recibido por su público y por su entorno más cercano.

Millones de reproducciones y seguidores repartidos por todo el mundo

La artista no solo interpreta, sino que también escribe y compone sus propios temas, un rasgo que le ha permitido conectar profundamente con el público. Sus letras, cargadas de autenticidad, ya suman más de 50,6 millones de reproducciones en plataformas digitales y han llevado su voz a audiencias de distintos rincones del mundo.

“Estar aquí, al otro lado del mundo, tocando mi música, me hace muy feliz”, reconoce Joaquina sobre su paso y gran recibimiento en España.

Con un talento, Joaquina ha demostrado que la industria musical todavía tiene espacio para las nuevas voces.