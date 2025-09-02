'La Húngara. Toma que toma', el nuevo documental de Mediaset Infinity, se estrena en el South Festival

telecinco.es 02 SEP 2025 - 13:50h.

El documental cuenta con tres episodios de 30 minutos y se estrenará en el South Festival el 15 de septiembre

En el documental participan artistas como C. Tangana y Antonio Carmona

'La Húngara. Toma que toma' es el nuevo documental de Mediaset Infinity, que repasa la vida, el entorno y la popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, más conocida como La Húngara. Se estrenará y proyectará el lunes 15 de septiembre en el marco del South Festival, que se celebrará en Cádiz y contará con la presencia de la artista.

La Húngara revolucionó el panorama musical a principio de siglo con su fusión de flamenco y pop. En 2021 colaboró con C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' y juntos pulverizaron todas las listas de éxitos.

El documental cuenta con tres episodios, en los que se relatan los momentos más complicados de su vida, además de mostrarnos cómo es su día a día sobre el escenario, pero también fuera de él.

Más detalles del documental de La Húngara

La Húngara, nacida en Écija en 1980, se abre al cien por cien en su primer documental, que consta de tres entregas de 30 minutos cada una. Está producido por LyoMedia para Mediaset Infinity y nos permite comprobar de primera mano que, cuando Sonia Priego se baja de los escenarios, sigue brillando. En él podremos descubrir su faceta más personal, con su lucha y resiliencia tras pérdidas familiares, y también momentos de su gira y su cumpleaños en El Rocío.

El documental cuenta con la participación de artistas como C. Tangana y Antonio Carmona, que hablan de su admiración hacia La Húngara.

Otros estrenos del South Festival

'La Húngara. Toma que toma' no será el único formato relacionado con Mediaset España que habrá en el festival. Ese mismo día 15 también se presentará 'Romi', serie producida por Joko TV (Producciones Mandarina) para Mediaset España que combina procedimental e intriga en torno a una detective privada con discapacidad auditiva. En ella participan María Cerezuela, Elena Irureta, Edurne Azkárate, Natalia Millán y Asier Etxeandía.

Antes, el domingo 14 de septiembre, se emitirá el primer episodio de 'Ella, maldita alma', serie protagonizada por Maxi Iglesias, Karina Kolokochykova y Martiño Rivas.