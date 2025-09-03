La banda británica actuará en el Movistar Arena madrileño los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre como parte de una gira europea por solo cinco países

La canción de Radiohead de hace 30 años que se ha vuelto viral gracias a TikTok

Compartir







Los rumores venían anunciando con fuerza el regreso de Radiohead y finalmente se han confirmado. Ya es oficial que la icónica banda británica vuelve a la carretera con una gira de 20 conciertos en cinco ciudades de Europa, una de ellas española. Los de Thom Yorke actuarán en Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. Las cita en nuestro país será los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena de la capital, según ha anunciado Doctor Music.

Las octavillas con fechas de conciertos que habían aparecido en varias ciudades de Europa en las últimas horas dejaban claro que algo estaba cociendo el quinteto de Oxford después de un largo silencio. "El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto", ha escrito uno de los miembros de la banda, Philip Selway, en un mensaje dirigido a sus fans.

Residencias de cuatro noches

Así pues, el regreso a los escenarios de la banda británica estará organizado en un formato de residencias de cuatro noches. Madrid será la primera sede de la gira, para después pasar a la ciudad italiana de Bolonia, donde tocarán 14, 15, 17 y 18 de noviembre en el Unipol Arena. Seguidamente volarán a Inglaterra y darán cuatro shows el 21, 22, 24 y 25 del mismo mes en The O2 de Londres. La siguiente parada, ya en diciembre, será en Dinamarca, los días 1, 2, 4 y 5 en el Royal Arena de Copenhague. Finalmente, el Uber Arena de Berlín (Alemania) acogerá los últimos conciertos anunciados, 8, 9, 11 y 12 de diciembre.

PUEDE INTERESARTE Clásicos del rock que todo el mundo ama pero sus autores odian

Llegar directamente al fan

Radiohead quieren asegurarse de que las entradas lleguen directamente a los fans, por lo que para minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a las entradas registrándose previamente en radiohead.com. El registro se abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00 y se cerrará 72 horas después, el domingo 7 de septiembre a las 23:00h. La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre. En la web del grupo habrá más información complementaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo que no se ha confirmado es si este retorno a los escenarios irá de la mano de nuevo material, aunque las palabras de Selway no dejan entrever nada en ese sentido. Hay que recordar que el último disco de estudio de la banda, 'A Moon Shaped Pool', data de 2016, hace ya la friolera de nueve años. Eso sí, el pasado mes de agosto publicaron digitalmente el album en directo 'Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009', canciones originalmente recopiladas como material de investigación para los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke, Hamlet Hail to the Thief. Una versión física del álbum estará a la venta el próximo 31 de octubre.