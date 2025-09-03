Redacción Uppers 03 SEP 2025 - 14:58h.

La banda de Oxford volverá a la carretera siete años después para una gira por ciudades europeas que incluirá la capital española, según todos los indicios

La canción de Radiohead de hace 30 años que se ha vuelto viral gracias a TikTok

Compartir







La vuelta de Radiohead a la carretera después de siete años de silencio parece una realidad, según apuntan todas las pistas. A falta de confirmación oficial, la legendaria banda de Oxford emprenderá en otoño una gira europea que tendrá parada en Madrid. Esos shows se celebrarían los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de este año en el Movistar Arena, según algunas octavillas con fechas de conciertos que han aparecido en varias ciudades de Europa en las últimas horas. Las fechas cuadran porque precisamente no hay ningún concierto programado en el recinto para esos días.

Flyers por toda Europa

Los rumores se han intensificado a lo largo de toda la jornada de este miércoles, pues también se han encontrado flyers en Londres que enumeran cuatro fechas -21, 22, 24 y 25 de noviembre de 2025-, mientras que otros encontrados en Copenhague señalan el 1, 2, 4 y 5 de diciembre de 2025, y los pasquines aparecidos en la localidad italiana de Bolonia apuntan a 14, 15, 17 y 18 de noviembre.

PUEDE INTERESARTE Clásicos del rock que todo el mundo ama pero sus autores odian

Daniel Arranz, responsable de contenido online de la promotora Last Tour, ha sido una de las personas que ha publicado en sus redes sociales la imagen de estas octavillas con las fecha de Madrid. Sin embargo, la responsable de prensa de la compañía se ha limitado a decirle a EFE que "no le consta" el asunto y no ha hecho más comentarios al respecto. Por su parte, la web de Radiohead incluyó durante algunos minutos diferentes fechas de una próxima gira, que en el caso de Madrid coincidían con los días mencionados en el Movistar Arena como sede, que además serían las primeras fechas del tour.

Residencias de cuatro noches

Así pues, el regreso a los escenarios de la banda británica estaría organizado en un formato de residencias de cuatro noches en diferentes ciudades europeas. Cabe recordar que el grupo actuó por última vez en Filadelfia en mayo de 2018. Desde entonces ha permanecido inactivo, aunque sus dos líderes, Thom Yorke y Johnny Greenwood, han seguido publicando nueva música a través de su proyecto paralelo, The Smile.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El último álbum de estudio de Radiohead, 'A Moon Shaped Pool', fue lanzado en 2016, hace ya casi nueve años, por lo que la inminencia de una gira europea ha llevado a muchos seguidores a especular con que los autores de 'OK Computer', uno de los álbumes más decisivos de los años 90, podría estar preparando el lanzamiento de un nuevo disco. Algunos fans han recordado que nunca han estado de gira sin un nuevo álbum bajo el brazo, así que todo parece indicar que el regreso será a lo grande.