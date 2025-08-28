'Let Down', uno de los temas de su clásico 'OK Computer', ha sido empleado como banda sonora de todo tipo de vídeos desde su inclusión en 'The Bear'

Si algo bueno tiene TikTok es que democratiza qué se pone de moda. Que una canción triunfe no depende tanto del dichoso algoritmo que todo lo decide como de su capacidad de enganchar a la gente. Así, hemos visto cómo viejos éxitos de Fleetwood Mac, Kate Bush, A-ha o Extremoduro han sido descubiertos por nuevas audiencias en esta plataforma al poner banda sonora a vídeos que se vuelven virales. El último rescate de un clásico perdido lo protagoniza Radiohead y una de los temas del fundamental 'OK Computer' (1997).

El auge de estas resurrecciones suele coincidir con su uso en series y películas, que sirven de lanzadera para viralizarse en las redes. Así ha ocurrido con el 'Let Down' de la banda de Oxford, una joyita de su repertorio que en su día quedó un tanto opacada por los otros grandes himnos que había en aquel álbum ('Karma Police', 'Paranoid Android', 'No Surprises') pero que siempre ha sido una favorita de sus fans. Pues bien, la canción aparecía en el último capítulo de la primera temporada de 'The Bear' y ahí empezó todo.

Emoción existencial

Lo más curioso del fenómeno es que una canción tan existencial, introspectiva y poco comercial como esta haya conquistado a millones de chavales y adultos que la han utilizado como fondo sonoro para todo tipo de vídeos en los que realizan confesiones personales, montajes emotivos o reflexiones vitales.

La letra, que habla de rutina, desconexión y esperanza, se siente hoy igual de vigente o incluso más que hace casi 30 años. Líneas como "One day I am gonna grow wings" o "You know where you are" son susceptibles de ser tatuadas en la piel, y la intensidad desbordante de su tramo final no puede ser más emocionante. Por eso se usa tanto para recordar a Kobe Bryant como para rendir homenaje a un perro muerto, provocando una auténtica explosión de reproducciones y sumando millones de escuchas diarias.

Regreso al Billboard Top 100

Así, 'Let Down' ha regresado a la prestigiosa lista Billboard Top 100 tras acumular en solo una semana 2,2 millones de reproducciones en EEUU y cerca de 2.000 descargas, cifras insólitas teniendo en cuenta que nunca fue lanzada oficialmente como sencillo en ese país. De hecho, hasta la fecha Radiohead solo había logrado posicionar tres canciones en el Hot 100: 'Creep' en 1993, 'High and Dry' en 1996 y 'Nude' en 2008.

Tanto Thom Yorke como Ed O'Brien han celebrado en entrevistas recientes esta oleada de cariño hacia 'Let Down', cuyo regreso al foco mediático también supone una reivindicación del legado de la banda y del imprevisible poder de las plataformas digitales. Nunca se sabe cuándo ni cómo una canción puede volver a cambiar el mundo (aunque solo sea un poquito).