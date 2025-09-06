El cineasta estadounidense Jim Jarmusch ha sido distinguido con el León de Oro a la mejor película

La que era favorita para muchos, 'The Voice of Hind Rajab', ha obtenido finalmente el León de Plata

VeneciaEl cineasta estadounidense Jim Jarmusch ha sido distinguido con el León de Oro a la mejor película en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia por su última obra, 'Father Mother Sister Brother'. La que era favorita para muchos, 'The Voice of Hind Rajab', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, ha obtenido finalmente el León de Plata.

La película de Jarmusch reflexiona sobre los lazos familiares y el paso del tiempo. Con este premio, el director de títulos como 'Paterson' o 'Only Lovers Left Alive' consolida aún más su trayectoria en el cine independiente internacional.

La ovación a la niña palestina de Gaza

Aunque la victoria fue para Jarmusch, uno de los momentos más emocionantes del festival lo protagonizó 'The Voice of Hind Rajab', de la tunecina Kaouther Ben Hania. La película reconstruye los últimos minutos de vida de una niña palestina atrapada en un coche en Gaza, que logró llamar a emergencias antes de morir.

El pase en Venecia terminó con una ovación que superó los 20 minutos, la más larga de esta edición, y con gritos de apoyo a la causa palestina desde el público. Finalmente el jurado le concedió el León de Plata (Premio del Jurado).