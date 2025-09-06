Azuquita ha muerto a los 47 años de edad en Mallorca

El artista, popular en la década de los 90, creo el estilo rumbakalao

El cantante Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha muerto a los 47 años de edad. El artista, popular en la década de los 90, creo el estilo rumbakalao. Actualmente, actuaba con el grupo Rumba King en salas, hoteles y festivales de Mallorca.

Azuquita ha perdido la vida este viernes en Palma de Mallorca. Su velatorio tendrá lugar el sábado en el tanatorio de Son Valentí, donde sus allegados podrán darle el último adiós.

Fue en 1993, cuando Pedro Bermúdez irrumpió en la música con su versión de ‘Así me gusta a mí’ de Chimo Bayo. Un año más tarde publicó su primer álbum ‘Rumbakalo’, en el que fusionó dos estilos aparentemente opuestos: la rumba y el bakalao.

Tres álbumes entre 1994 y 1997

Su carrera discográfica fue corta, pero intensa. En 1995, sacó el álbum ‘Escucha que te digo’ y dos años después, ‘Sinelokalo’, en el que incluyó una reinterpretación de ‘Gangsta’s Paradise’, titulada ‘Rejas de cristal’.

En los 2000, sorprendió con una colaboración internacional junto al cantante alemán Matthias Reim, grabando una versión bilingüe de ‘Verdammt ich lieb dich’.

Alejado de la música comercial, en los últimos años, actuaba como miembro de los Rumba Kings en hoteles, salas y festivales locales de Mallorca, donde su simpatía y su carácter enérgico han dejado huella.