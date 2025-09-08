Lady Gaga arrasa en los premios MTV 2025 con una noche histórica en Nueva York: estos son todos los ganadores
La artista se impone como Artista del Año y suma varios galardones técnicos gracias a Abracadabra en los Premios MTV VMA 2025
Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Rosé con Bruno Mars también brillaron en la ceremonia
La 41ª edición de los premios MTV Video Music Awards convirtió el UBS Arena en el epicentro mundial de la música. Lady Gaga partía como gran favorita con doce nominaciones y no defraudó: se alzó con algunos de los galardones más importantes de la noche y reafirmó su dominio en la industria.
Bruno Mars, con once candidaturas, y Kendrick Lamar, con diez, fueron sus principales rivales en una gala que volvió a resaltar el peso de las actuaciones femeninas en las categorías principales.
Lady Gaga, la reina de la noche
La neoyorquina fue reconocida como Artista del Año y además se llevó los premios a Mejor Dirección y Mejor Dirección Artística por su videoclip Abracadabra. Su colaboración con Bruno Mars, Die With a Smile, también se coronó como Mejor Colaboración.
Ariana Grande destacó con Brighter Days Ahead, que se llevó Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop y Mejor Vídeo Largo. Sabrina Carpenter, por su parte, se impuso en Álbum del Año con Short n’ Sweet y en Mejores Efectos Visuales por Manchild.
Rosé junto a Bruno Mars protagonizaron otro de los momentos de la noche al conquistar Canción del Año con APT..
Ganadores por categoría de los Premios MTV VMA 2025
Vídeo del Año: Ariana Grande — Brighter Days Ahead
Artista del Año: Lady Gaga
Álbum del Año: Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet
Canción del Año: Rosé & Bruno Mars — APT.
Mejor Artista Nuevo: Alex Warren
MTV Push Actuación del Año: Katseye — Touch
Mejor Colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
Mejor Vídeo Pop: Ariana Grande — Brighter Days Ahead
Mejor Vídeo Hip-Hop: Doechii — Anxiety
Mejor Vídeo R&B: Mariah Carey — Type Dangerous
Mejor Vídeo Alternativo: Sombr — Back to Friends
Mejor Vídeo Rock: Coldplay — All My Love
Mejor Vídeo Latino: Shakira — Soltera
Mejor Vídeo K-pop: Lisa con Doja Cat & Raye — Born Again
Mejor Vídeo Afrobeat: Tyla — Push 2 Start
Mejor Vídeo Country: Megan Moroney — Am I Okay?
Mejor Vídeo Largo: Ariana Grande — Brighter Days Ahead
Mejor Vídeo Solidario: Charli XCX — Guess con Billie Eilish
Mejor Dirección: Lady Gaga — Abracadabra
Mejor Dirección Artística: Lady Gaga — Abracadabra
Mejor Cinematografía: Kendrick Lamar — Not Like Us
Mejor Edición: Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Mejor Coreografía: Doechii — Anxiety
Mejores Efectos Visuales: Sabrina Carpenter — Manchild
Mejor Grupo: Blackpink
Canción del Verano: Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Lady Gaga fue una de las artistas más aclamadas de la velada, pero la gala también confirmó el auge de nuevas voces como Alex Warren y el impacto internacional de fenómenos como Blackpink, Lisa o Tyla, demostrando la diversidad global de la música actual.