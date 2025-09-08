La artista se impone como Artista del Año y suma varios galardones técnicos gracias a Abracadabra en los Premios MTV VMA 2025

Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Rosé con Bruno Mars también brillaron en la ceremonia

Compartir







La 41ª edición de los premios MTV Video Music Awards convirtió el UBS Arena en el epicentro mundial de la música. Lady Gaga partía como gran favorita con doce nominaciones y no defraudó: se alzó con algunos de los galardones más importantes de la noche y reafirmó su dominio en la industria.

Bruno Mars, con once candidaturas, y Kendrick Lamar, con diez, fueron sus principales rivales en una gala que volvió a resaltar el peso de las actuaciones femeninas en las categorías principales.

Lady Gaga, la reina de la noche

La neoyorquina fue reconocida como Artista del Año y además se llevó los premios a Mejor Dirección y Mejor Dirección Artística por su videoclip Abracadabra. Su colaboración con Bruno Mars, Die With a Smile, también se coronó como Mejor Colaboración.

Ariana Grande destacó con Brighter Days Ahead, que se llevó Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop y Mejor Vídeo Largo. Sabrina Carpenter, por su parte, se impuso en Álbum del Año con Short n’ Sweet y en Mejores Efectos Visuales por Manchild.

PUEDE INTERESARTE Así es el esperado disco de Lady Gaga: 14 canciones con las que vuelve a ser la estrella del pop que fue

Rosé junto a Bruno Mars protagonizaron otro de los momentos de la noche al conquistar Canción del Año con APT..

Ganadores por categoría de los Premios MTV VMA 2025

Vídeo del Año: Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Artista del Año: Lady Gaga

Álbum del Año: Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet

Canción del Año: Rosé & Bruno Mars — APT.

Mejor Artista Nuevo: Alex Warren

MTV Push Actuación del Año: Katseye — Touch

Mejor Colaboración: Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile

Mejor Vídeo Pop: Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Mejor Vídeo Hip-Hop: Doechii — Anxiety

Mejor Vídeo R&B: Mariah Carey — Type Dangerous

Mejor Vídeo Alternativo: Sombr — Back to Friends

Mejor Vídeo Rock: Coldplay — All My Love

Mejor Vídeo Latino: Shakira — Soltera

Mejor Vídeo K-pop: Lisa con Doja Cat & Raye — Born Again

Mejor Vídeo Afrobeat: Tyla — Push 2 Start

Mejor Vídeo Country: Megan Moroney — Am I Okay?

Mejor Vídeo Largo: Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Mejor Vídeo Solidario: Charli XCX — Guess con Billie Eilish

Mejor Dirección: Lady Gaga — Abracadabra

Mejor Dirección Artística: Lady Gaga — Abracadabra

Mejor Cinematografía: Kendrick Lamar — Not Like Us

Mejor Edición: Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Mejor Coreografía: Doechii — Anxiety

Mejores Efectos Visuales: Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Grupo: Blackpink

Canción del Verano: Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Lady Gaga fue una de las artistas más aclamadas de la velada, pero la gala también confirmó el auge de nuevas voces como Alex Warren y el impacto internacional de fenómenos como Blackpink, Lisa o Tyla, demostrando la diversidad global de la música actual.