La cámara 'Leica' celebra sus 100 años de aniversario: los mejores fotógrafos la definen como una verdadera reliquia

La fotografía analógica se pone de moda entre los jóvenes que buscan capturar momentos únicos

Mucho antes de la tecnología a la que estamos ya acostumbrados, hubo una cámara que cambió la fotografía y también la historia. La cámara Leica, la utilizaron grandes fotógrafos y reporteros. Era una máquina rápida y muy discreta y ha inmortalizado desde escenas de guerra a retratos íntimos, que siguen siendo imborrables.

Todo un lujo mirar por esta cámara que ha atrapado 100 años de historia como la muerte en las guerras o los besos para celebrar el final de ellas. El reflejo de la vida ha pasado por este siglo de fotos con la 'Leica' como testigo. Es mucho más que una cámara de fotos. Es ese ojo rápido y certero que en 1925 llegó para transformar el mundo de la fotografía. Fue el clic que lo cambió todo.

"La cámara es pequeña, ligera, de 35 milímetros frente las cámaras que se empleaban entonces eran lentas y pesadas", dice el fotógrafo Alberto Garcí-Alix. Los mejores fotógrafos han definido esta cámara como un verdadero tesoro en aquel momento donde la fotografía todavía le faltaba por desarrollar mucho potencial: "Yo siempre pensaba, ojalá me pueda comprar una Leica". "Es un objeto de lujo, lo ha sido siempre".

Las imágenes más impresionantes captadas por esta cámara

Y su mirada se convirtió en memoria de días de pan o pistolas, de barricadas improvisadas, de lágrimas por hambre en Etiopía. 100 años después, ninguno le da la espalda. "Es un juguete maravilloso para poder hacer fotografía". Ahora, esta máquina que en su momento fue toda una revolución, camina entre lo digital y la inteligencia artificial.