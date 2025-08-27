Los carretes vuelven a triunfar entre quienes buscan capturar momentos únicos y disfrutar del proceso de revelado

Fotografía humana frente a la inteligencia artificial: los profesionales piden proteger el arte auténtico

¿Prefieres retocar tus fotos con inteligencia artificial o volver al carrete de toda la vida? La tendencia de recuperar la fotografía analógica está ganando cada vez más seguidores, sobre todo entre los jóvenes que buscan inmortalizar los momentos de manera tangible.

Lejos de la perfección del archivo digital, los amantes del carrete valoran lo inesperado, el grano, los fallos, y esa sensación de sorpresa al revelar las fotos sin saber exactamente cómo han salido. La magia está en el proceso, en frenar los automatismos del digital y vivir el momento.

Cada carrete, de 24 o 36 fotos, representa un instante único que merece la pena capturar, unas vacaciones, las calles de siempre, los amigos o el mejor momento del verano. El coste del carrete y del revelado convierte cada disparo en algo más que una simple imagen, es una experiencia que vuelve a poner el valor en lo tangible y en lo imperfecto.