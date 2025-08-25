La Filmoteca de Andalucía recupera vídeos caseros de los veranos en Super 8

La iniciativa pretende que puedan revivir la nostalgia de los veranos familiares de otra época

¿Cuál ha sido el mejor verano de su vida? Para muchos, quizás aquellos de otra época con los viajes familiares a las playas andaluzas, carreteras interminables en un Seat 600 abarrotado y jornadas enteras de sol, agua y arena.

La Filmoteca de Andalucía está recopilando vídeos caseros grabados en Super 8 y otros formatos antiguos que muestran cómo eran las vacaciones de hace décadas. Imágenes que, hasta hace poco, solo podían guardarse en la memoria, ya que tener una cámara en casa era un privilegio.

Los fragmentos recuperan escenas de felicidad sencilla, el primer baño en el mar, aprender a montar en bicicleta, un cumpleaños de agosto, ferias de verano, capeas o guateques. Para muchos, lo exótico no era viajar al extranjero, algo impensable entonces, sino hacer la comunión con chaqueta a 40 grados o subirse a los “cacharritos” de feria.

Sin crema protectora, sin selfies y sin postureo, aquellos veranos quedaron grabados como algunos de los mejores de toda una generación.