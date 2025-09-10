El actor escocés James McAvoy fue sorprendido por un desconocido ebrio que lo golpeó mientras cenaba con amigos

McAvoy, que debuta como director en California Schemin', reaccionó con calma y hasta con humor

El actor James McAvoy, conocido mundialmente por su papel en la saga X-Men y en cintas como Split, se vio envuelto en un insólito incidente del que salió ileso. El intérprete fue agredido por sorpresa por un desconocido en un local de Toronto (Canadá), donde se encontraba cenando tras participar en el Festival Internacional de Cine.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes 8 de septiembre, cuando McAvoy compartía mesa con productores y su pareja en el bar Charlotte's Room. Un hombre se colocó a su espalda y le propinó un puñetazo inesperado, sin causarle lesiones. El actor trató de calmar la situación hasta que otros presentes lograron expulsar al agresor.

Un agresor ebrio y fuera de control

Según medios como People, el atacante se encontraba visiblemente bajo los efectos del alcohol, y el personal del local ya llevaba tiempo intentando que abandonara el lugar antes de que estallara el altercado. Testigos señalaron que, lejos de marcharse, McAvoy permaneció en el bar con serenidad e incluso se tomó lo ocurrido con cierto humor.

El debut de McAvoy como director

Con 46 años, el intérprete escocés ha dado el salto a la dirección con California Schemin', largometraje que narra la historia real de los aspirantes a rapero Gavin Bain y Billy Boyd. La película tuvo su estreno mundial el sábado 6 de septiembre en Toronto, donde recibió una buena acogida del público, aunque la crítica apuntó que se trata de una propuesta segura y poco innovadora.

Más allá de este nuevo rol tras las cámaras, McAvoy continúa activo como actor. Su último trabajo en pantalla fue en 2024, con el thriller psicológico No hables con extraños, un remake de un filme danés producido por Blumhouse.