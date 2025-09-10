Ruth Méndez 10 SEP 2025 - 17:31h.

Julio Peña es el actor que se mete en la piel del Cervantes joven, lejos aún del genio creativo que daría a luz El Quijote

Alejandro Amenábar elige los municipios valencianos de Anna, Bocairent y Buñol para rodar su próxima película

El director de cine español, Alejando Amenábar vuelve a las salas este viernes con su última película: 'El cautivo'. Se trata de una visión muy diferente de la vida de Cervantes y con es motivo, Informativos Telecinco ha querido conocer de primera mano las complejidades de retratar al genio autor del Quijote en un viaje que no ha sido fácil.

El cineasta español (también posee la nacionalidad chilena), entra de lleno en la principal polémica que rodea a su última película: la homosexualidad de Cervantes al preguntarse que el protagonista "tiene carisma, tiene luz, tiene sentido del humor y sí, en un momento de la película se besa con otro hombre. ¿Dónde está el problema?", una cuestión que el propio director cierra al concluir que "el problema entiendo que estuviera en el siglo XVI, pero en el siglo XXI... yo soy homosexual, vivo en España. Para mí esto no es ningún problema".

Julio Peña, el actor que encarna a Cervantes

Julio Peña es el actor que se mete en la piel del Cervantes joven, lejos aún del genio creativo que daría a luz El Quijote. Describe cómo ha sido el trabajo de interpretar al escritor que no solo le ha supuesto revivir el cautiverio físico, sino también el emocional.

Frente a Cervantes, el misterioso gobernador árabe a quien interpreta el actor italiano, Alessandro Borghi. Como captor seducido por el insigne prisionero español, Borghi cree que "es un deber y un poder del cine ser político, enfadar y empatizar".

El 'El Cautivo' también podremos ver a otros personajes que existieron realmente y que jugaron un papel importante en esta historia. Hablamos por ejemplo del padre Antonio de Sosa, interpretado por Miguel Rellán hace del fraile portugués narrador de la aventura, o Fernando Tejero, como el fraile dominico que le denunció por su supuesta homosexualidad y que asegura tener miedo ante una "homofobia que sigue ahora".