La estrategia de Radiohead para combatir la reventa en sus conciertos en Madrid

La banda británica también tiene que lidiar con el boicot a su gira europea por parte de la organización pro-palestina BDS por su tibieza en la franja de Gaza

Radiohead dará cuatro conciertos en en el Movistar Arena de Madrid los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre

Cada vez es más complicado ver a nuestros grupos favoritos en directo. Entre las colas virtuales infinitas, los precios desbocados y la competencia cada vez mayor de los reventas, conseguir una entrada termina siendo una misión casi imposible. Por eso, cuando Radiohead anunciaron su gira europea para finales de 2025 se desató el entusiasmo por volver a ver a la banda de Oxford tras siete años sin pisar los escenarios, pero también la preocupación por quedarse sin tickets ante lo limitado de la oferta. La 'buena' noticia es que Thom Yorke y compañía tenían un plan y lo han puesto en práctica, como habrán comprobado quienes hayan querido asistir a sus conciertos en el Movistar Arena de Madrid los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

La banda tenía claro en su regreso que no quería que un ejército de bots y especuladores se llevasen la mayoría de entradas disponibles, dejando a los fans reales sin opciones. Por eso no se han quedado de brazos cruzados y han diseñado un ambicioso (y un tanto enrevesado) sistema con un loable propósito: llevar su música directamente a quienes la aman, y por un precio justo. Pero, claro, se hagan como se hagan las cosas, nunca vas a conseguir contentar a todo el mundo.

El día de puesta a la venta de las entradas era este viernes 12 de septiembre, una fecha inusualmente cercana a los 20 conciertos previstos en cinco ciudades europeas, cuando en el mundo actual cada vez es más habitual vender a un año vista. Pero para acceder a la venta había que registrarse previamente en radiohead.com para optar a conseguir un código de desbloqueo. “El registro sirve para confirmar que eres quien dices ser y así intentar que el proceso sea lo más justo posible para los fans”, explicaba la banda en su página web.

Códigos de desbloqueo aleatorios

Para ello, en el formulario se pedía el nombre del solicitante, su correo electrónico, el número de teléfono y la ciudad y país de residencia. También debía indicar a qué ciudad o ciudades de las cinco disponibles se quería asistir, teniendo en cuenta que habría más posibilidades si se escogía la ciudad más cercana. En el caso de conseguir el código al azar, solo sería válido para una de las ciudades indicadas, aunque tenerlo tampoco aseguraba la entrada, únicamente el acceso a la plataforma oficial. El precio para la pista en Madrid quedaba fijado en unos 97 euros más gastos.

Pero cuando el pasado miércoles se enviaron los códigos de desbloqueo a las personas afortunadas, las redes se llenaron de reacciones de miles de fans decepcionados por no haber encontrado premio en las bandejas de entrada de sus correos. Es duro saber que te has quedado fuera de la batalla a las primeras de cambio, en el primer filtro, aunque sí recibieron un mensaje de consuelo: serían añadidos a una lista de espera. "Este sistema es peor que dejar que la gente pruebe suerte comprando las entradas todos juntos”, se quejaba un usuario en X.

Un plan muy elaborado pero ¿efectivo?

Las decepciones han vuelto a proliferar este viernes ya con la venta de las tickets, en la plataforma de Entradas.com desde las 11 de la mañana. Las habituales colas virtuales, las recomendaciones de no usar varios dispositivos al mismo tiempo, los mails de confirmación, las páginas caídas y, pese a todos los esfuerzos, los anuncios ofreciéndolas en las páginas de reventa de turno a los pocos minutos.

"Un despropósito el sistema de venta para ver a Radiohead en Madrid. Mejor menos sistema anti bots. Una hora y media perdida, para no conseguir entrada", decía un usuario de X. "20 años esperando para ver a Radiohead, te apuntas en la web para la cola de las entradas, no consigues ninguna y literalmente a los dos minutos ya hay páginas vendiendo entradas de reventa a precios 10 y 20 veces más caras, odio eterno a la mafia de la reventa", lamentaba otro.

Tal y como se advierten en las normas, se supone que si el usuario consigue entrada y después no puede asistir al concierto podrá transferir o revender la misma a través del sistema oficial de la plataforma y será “siempre al precio original”. También se advierte de que en algunos recintos se comprobará la identidad del asistente con el nombre que aparece en la entrada y de que la reventa en webs de terceros o por encima de su precio original serían controlados. Sin embargo, hay cosas que no cambian.

La llamada al boicot de su gira, otro frente abierto

Además de la guerra contra los bots, Radiohead también tiene que lidiar con la llamada al boicot de su gira por la organización BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), principal coordinadora del movimiento contra empresas y organizaciones que siguen invirtiendo en Israel, a pesar de los acontecimientos en la franja de Gaza.

La organización basa su petición de no asistir a los conciertos del grupo británico en las actuaciones de uno de sus miembros, Jonny Greenwood, en Tel Aviv en mayo de 2024 y marzo de 2025 con el músico israelí Dudu Tassa, tiempo después de haberse iniciado la invasión de Gaza por parte del Ejército israelí. Además, afea a la banda su "silencio cómplice" con lo que está ocurriendo en Gaza.

Es cierto que la banda, antaño tan comprometida con cualquier causa justa, no ha lanzando ningún comunicado oficial al respecto. Sin embargo, Thom Yorke sí se pronunció a título personal en mayo de este año: "Creo que Netanyahu y su grupo de extremistas están totalmente fuera de control y se les debe detener, y que la comunidad internacional debería ejercer toda la presión posible para que cesen. Su excusa de autodefensa ha perdido fuerza desde hace tiempo". También criticó la actuación de Hamás por "escudarse en el sufrimiento de su pueblo, de una manera igualmente cínica para sus propios fines".