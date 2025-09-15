Redacción Uppers 15 SEP 2025 - 10:28h.

El actor saltó a la fama en los 90 como parte del elenco de 'Urgencias' y ahora vuelve a disfrutar del éxito en otro drama médico

Se hizo mundialmente famoso en los años 90 como el doctor John Carter que trabajaba codo con codo junto a George Clooney el hospital de 'Urgencias', y más veinte años después acaba de alzarse con el Emmy al mejor actor de serie dramática en 'The Pitt' como el doctor Michael 'Robbie' Robinavitch, jefe de la Unidad de Urgencias de otro hospital en Baltimore. La vida de Noah Wyle parece girar en torno a batas blancas y estetoscopios -su madre también fue enfermera en un hospital de Hollywood-, solo que el tiempo, la madurez y la barba le han sentado estupendamente al intérprete de 54 años.

Wyle nació en 1971 en Los Ángeles y decidió dedicarse a la interpretación tras graduarse en la escuela secundaria. Trabajó como camarero mientras aparecía en producciones teatrales y pequeños papeles en películas y series de televisión hasta que consiguió su primer rol de cierta relevancia interpretando al cabo Jeffrey Owen Barnes en 'Algunos hombres buenos', con Tom Cruise y Jack Nicholson. Tenía 22 años cuando grabó el piloto del drama médico que hizo historia en los 90 atrayendo a audiencias millonarias. La serie duró 15 temporadas, pero él se marchó en la 11ª cuando nació su primer hijo y quiso pasar más tiempo junto a su familia, aunque volvió para la última. En ese tiempo fue nominado cinco veces al Emmy como mejor actor de reparto y no ganó nunca.

En 2011 volvió a encarnar un papel principal en la serie post apocalíptica 'Falling skies', pero ni esta ni trabajos posteriores en series menores como 'The Librarians' o 'The Red Line' le devolvieron a la primera línea. Sin embargo, durante la pandemia médicos y enfermeros de salas de emergencias empezaron a escribir al Instagram del que fuera doctor Carter, contándole lo estresados que estaban, y eso le dio la idea para 'The Pitt', cuya primera temporada transcurre en 15 horas (y 15 episodios) de un largo e intenso turno en departamento de urgencias en las que el doctor Robinavitch y su equipo se enfrentan a desafíos de todo tipo, del abuso de fentanilo a los tiroteos masivos, pasando por los recortes en la atención médica.

Paralelismos y diferencias

Los paralelismos entre sus dos roles más célebres son evidentes, aunque Wyle ha asegurado que en realidad no tienen nada que ver. "Este es un ejercicio de actuación totalmente diferente. Se trata de construir una olla a presión hora a hora, grado a grado, ingrediente a ingrediente, jugando con los niveles de fatiga y la incapacidad de compartimentar lo que debe compartimentarse. Ha sido una especie de maravilloso análisis psicológico de un hombre que está pasando por uno de los peores días de su vida", contaba el actor en 'Collider'.

La distancia que hay entre el doctor Carter y el doctor Robinavitch es la misma que puede haber en la vida de cualquier hombre entre los 20 y los 50, no solo físicamente. "Tendemos a ser mucho más optimistas a principios de los 20 y a volvernos más cínicos a finales de los 30, para luego desarrollar una nueva mentalidad mucho más tranquila. En mi experiencia, tiendo a gravitar hacia o imbuir a los personajes que interpreto con mucho de mi situación actual. Utilizo mi trabajo casi como catarsis y para procesar cómo me enfrento y navego por mi propia vida. Así que creo que, ya sabes, empezar con este personaje en un punto de ruptura para intentar encontrar un lugar de sanación parecía muy apropiado para nuestra situación como sociedad", explicaba en 'Vanity Fair'.

Curiosamente, ambos dramas médicos se filmaron en los estudios de Warner Bros en Burbank. Y Wile sigue almorzando en el mismo restaurante cercano, 'The Smokehouse', que visitaba cuando trabajaba en 'Urgencias'. 'The Pitt' ha sido tan bien recibido por el público, la crítica y la comunidad hospitalaria, que ya están grabando la segunda temporada, que transcurrirá 10 meses más tarde y se estrenará en enero de 2026. El Emmy a Wyle no solo es la culminación de un potente renacer artístico más allá de los 50, sino la constatación de que los personajes masculinos están cambiando en la televisión contemporánea. "Creo que hay muchos más tipos como Robby que Tony Soprano", concluye el actor.