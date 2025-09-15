'The Studio' logra 13 estatuillas en los Premios Emmy 2025 y supera la marca de 'The Bear' como comedia más galardonada

Vuelve el Javier Bardem más reivindicativo en los Emmy: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza"

Compartir







La sátira de Apple TV+ sobre el funcionamiento de los grandes estudios de Hollywood, "The Studio", hizo historia este domingo al convertirse en la comedia con una temporada más premiada en los Premios Emmy 2025. La noche se volvió una opoirtunidad para denunciar el genocidio de Israel en Gaza y para respaldar al pueblo palestino. "Adolescence" y "the Pitt" también fueron protagonistas y coronaron una noche histórica.

La ficción protagonizada por Seth Rogen consiguió 13 premios, entre ellos, mejor serie de comedia y mejor actor, batiendo el registro que había establecido en 2023 su rival "The Bear", que entonces obtuvo diez galardones.

Por su parte, "The Pitt" se coronó como la mejor serie dramática, superando a "Severance", la gran favorita de esta edición. Su protagonista, Noah Wyle, triunfó en la categoría de mejor actor de drama. La historia de un empleado cuya empresa separa quirúrgicamente los recuerdos laborales de los personales acumuló ocho premios, entre ellos mejor actriz de drama para Britt Lower y mejor actor de reparto para Tramell Tillman.

‘Adolescence’ arrasa

En el terreno de las series limitadas, "Adolescence" conquistó ocho estatuillas, incluidas todas las categorías principales. Destacó el reconocimiento a Owen Cooper como mejor actor de reparto, al batir el récord que Scott Jacoby ostentaba desde 1973 como el intérprete más joven en recibir un Emmy.

Cooper encarna a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. A los cinco galardones obtenidos en la gala de este domingo se sumaron otros tres entregados en apartados técnicos el fin de semana anterior.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Stephen Graham, que además de obtener el premio a mejor dirección ganó como mejor actor principal, dedicó su logro a su esposa: "Sabes que sin ti yo estaría muerto", afirmó al recoger su estatuilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque "The Penguin" (HBO Max), que partía como la más nominada en series limitadas, sumó nueve premios, colocándose como el segundo proyecto más distinguido de la noche. La actriz Cristin Milioti se alzó con el Emmy a mejor actriz en serie limitada con uno de los discursos más emotivos: "Es muy difícil dar sentido a estar vivo en este momento en este mundo por lo que estoy profundamente agradecida por los momentos brillantes".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Gritos y gestos en apoyo a Palestina

La 77.ª edición de los Emmy también sirvió de plataforma para que actores y miembros de la industria mostraran su respaldo al pueblo palestino. Javier Bardem apareció en la alfombra roja con una kufiya, el tradicional pañuelo de Oriente Medio, para "denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza", señaló a EFE.

El actor pidió «las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro».

Asimismo, Hannah Einbinder, de Hacks, cerró su discurso tras recoger el premio a mejor actriz de reparto en una comedia con palabras de apoyo a Palestina y un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por su parte, Meghan Stalter desfiló con un bolso negro que llevaba la inscripción "¡cese el fuego!".

Tributos y nostalgia en el escenario

La Academia rindió homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, así como a figuras como Michelle Trachtenberg (Gossip Girl), Maggie Smith (Harry Potter), David Lynch (Blue Velvet) y el mítico compositor Quincy Jones.

La gala dejó espacio para la nostalgia con el reencuentro de Alexis Bledel y Lauren Graham, protagonistas de Gilmore Girls, y la presencia del elenco de la veterana Law and Order, encabezado por Mariska Hargitay.

Stephen Colbert, cuyo programa fue recientemente cancelado por CBS, recibió el Emmy a mejor espacio de charlas y fue uno de los más aplaudidos de la noche. "Nunca he amado tanto a mi país, hagamos América grande de nuevo, sean valientes", concluyó el humorista entre vítores y aplausos.