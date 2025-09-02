Blanchett, Rampling, Clooney, Law y más: la experiencia es un grado en Venecia

La alfombra roja de la 82ª edición de la Mostra demuestra que la elegancia no tiene fecha de caducidad

De los campos de maíz de Kansas a icono de la moda con Ralph Lauren a los 71 años

Tan trascendente como la selección de películas que compiten o se estrenan cada año en el Festival de Venecia es su alfombra roja repleta de estrellas acaparando todos los flashes. La Mostra no sería lo mismo sin su glamour, sin las celebrities que reclaman la atención de los focos con estilismos que van desde la elegancia más clásica hasta la extravagancia más explosiva. Estos días la ciudad italiana se convierte en un escaparate de tendencias y creatividad en el que Armani, Dior, Chanel o Fendi echan al resto para deslumbrar a la cinefilia mundial.

En la la 82 edición del festival más antiguo del mundo está brillando particularmente el talento y la experiencia de figuras consagradas que demuestran que la elegancia no tiene fecha de caducidad y transforman cada aparición en una declaración de sofisticación y clase. Los mayores de 50 siguen demostrando que el glamour puede y debe reinventarse en cada etapa de la vida.

Trampantojo de plumas

Cate Blanchett, de 56 años, ha sido una de las reinas de Venecia en 2025. En la ceremonia inaugural con la premier de 'La grazia' de Paolo Sorrentino, la actriz australiana acudió con un elegante vestido negro con escote joya de Armani Privé que ya había lucido años atrás. Y en el estreno de 'Padre, Madre, Hermana, Hermano', de Jim Jarmusch, volvió a ser el centro de todas las miradas con un llamativo vestido firmado por Maisen Margiela Couture por Glenn Martes que tenía una fuerza visual arrolladora. La falda, una auténtica obra de arte realizada a modo de trampantojo de plumas, quedará como uno de los grandes highlights de la alfombra roja de este año.

También figura en el reparto de la película de Jarmusch la veterana Charlotte Rampling, que, a sus 79 años, apareció vestida con un sencillo y minimalista traje de chaqueta de color negro que probablemente se convertirá en tendencia este otoño y que confirma que su carisma es inmarchitable.

Quien nunca había estado en el festival hasta ahora es Julia Roberts, que presentó fuera de competición 'After the Hunt', de Luca Guadagnino, cineasta al que la protagonista de 'Pretty Woman' rindió homenaje en su llegada a la ciudad llevando un cárdigan con su cara estampada. Pero cuando llegó el momento de desfilar por la alfombra roja, la actriz de 57 años no decepcionó apostando por un espectacular vestido negro firmado por Dario Vitale para Versace que jugaba con las texturas en forma de rombos.

Precisamente Guadagnino ha sido el protagonista de uno de los momentos más virales del festival al lucir una camiseta diseñada por Jonathan Anderson en la que se podía leer 'No Dior, no Dietrich', que rescataba la mítica frase que la actriz espetó a Alfred Hitchcock durante la negociación de su contrato para la cinta 'Pánico en la escena'. La alemana amenazó con no aceptar el proyecto si Christian Dior no confeccionaba su vestuario para la película. Por supuesto, se salió con la suya.

Laura Dern consiguió el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Historia de un matrimonio', de Noah Baumbach. Ahora la que fuese musa de David Lynch repite con el director y cineasta neoyorquino en 'Jay Kelly', todo un homenaje a las estrellas de cine y una de las películas más celebradas de esta edición. En la gala de estreno, la intérprete deslumbró con un vestido con escote palabra de honor, de la colección de Otoño 2025 de Armani Privé, de satén negro degradado a verde.

Valores seguros

Pero el gran protagonista de 'Jay Kelly' es George Clooney, quien se perdió la rueda de prensa por una inoportuna sinusitis pero que siempre es una apuesta segura en la alfombra roja veneciana. En esta ocasión, una vez recuperadas sus características canas, se decantó por un esmoquin negro con solapas de satén que se complementaba perfectamente con el impactante look de su esposa Amal, que llevó un espectacular vestido vintage en tono magenta firmado por Jean Louis Scherrer.

Otro asiduo de Venecia es Jude Law, que en esta ocasión presentaba a concurso 'The wizard of the Kremlin', en la que se mete en la piel del presidente ruso, Vladimir Putin. El protagonista de 'El joven Papa' apareció ante el Palacio del Cine con un traje de corte clásico, americana blanca, pajarita y gafas de sol, demostrando que lleva estupendamente sus 52 años.

Y no se puede hablar del poder sénior en Venecia sin mencionar a la gran Kim Novak, que a sus 92 años ha sido homenajeada con el León de Oro en honor a toda su carrera y todo el mundo puesto en pie durante una ovación de ocho minutos. La protagonista de 'Vertigo', de Alfred Hitchcock, vive desde hace seis décadas alejada de los focos, pero ha aceptado participar en el documental del suizo Alexandre O. Philippe 'Kim Novak's Vertigo', presentado en la Mostra fuera de concurso. "Siento que uno de los motivos por los que estoy aquí es inspirar lo más posible a las personas, para hacerles entender que su libertad importa, que sus vidas importan, que sus derechos importan, que la verdad importa", dijo en su discurso Novak, elegantísima con un vestido negro y una estola verde. Experiencia, autenticidad y buen gusto, una combinación única con la que las estrellas veteranas siguen demostrando que la elegancia no conoce edad.