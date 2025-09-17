Redacción Uppers 17 SEP 2025 - 11:09h.

El veterano grupo de Boston vuelve a colaborar con Yungblud tras su tributo conjunto a Ozzy Osbourne

Aerosmith abre la puerta a un último concierto: "Creo que Steven Tyler podría aguantar"

Compartir







A mediados de los 80 Aerosmith era una banda de capa caída cuando una insospechada colaboración con los raperos Run - D.M.C versionando su propio clásico de 1975 'Walk This Way' se convirtió en un éxito instantáneo y revitalizó su carrera, ayudándoles a recuperar su lugar en la industria. Además, fue la primera colaboración de un grupo de rock y uno de hip hop, rompiendo barreras entre géneros musicales. Casi cuarenta años el grupo de Steven Tyler y Joe Perry repite jugada parecida: une fuerzas con un artista emergente de una generación muy distinta y rompe una larga inercia, en este caso un silencio discográfico de más de una década.

PUEDE INTERESARTE Mecano abre el cajón y recupera canciones olvidadas para que te las bailes

La veterana banda de Boston y el joven artista Yungblud han anunciado el lanzamiento de un tema nuevo titulado 'My Only Angel', tras haber hecho equipo días atrás en los MTV Video Music Awards para homenajear al desaparecido Ozzy Osbourne. Ambos artistas han presentado un prometedor teaser en sus respectivas redes sociales con un vídeo en el que se ve a Tyler y Yungblud cantando juntos en una cabina de grabación. ""Will you cry if I call you my angel? Gotta leave, gotta leave, gotta leave you one more time”, dice el tema. Al terminar la canción, el joven rockero británico besa a Tyler en la mejilla mientras este exclama: “¡Genial! Sobresaliente”.

PUEDE INTERESARTE La estrategia de Radiohead para combatir la reventa en sus conciertos en Madrid

Una sociedad muy productiva

Tyler y Youngblud ya hicieron buenas migas en el concierto 'Back to the Beginning', la gran despedida del 'Príncipe de las Tinieblas' y Black Sabbath en Birmingham, donde fueron dos de los participantes más destacados. Ambos volvieron a coincidir en el citado homenaje de la MTV, cuando el de Doncaster acometió un electrizante 'Crazy Train' al que daría continuidad con el 'Changes' de Sabbath y una emotiva interpretación de 'Mama, I'm Coming Home', al que se sumó Tyler y que terminaría con ambos vocalistas derrochando intensidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Primera canción desde 2012

'My Only Angel' es el primer tema que Aerosmith publica desde la publicación de su álbum 'Music From Another Dimension!' en 2012. También es su primer movimiento creativo desde la cancelación de su anunciada gira de despedida, 'Peace Out', en 2023, motivada por una lesión vocal que Tyler sufrió cantando en directo después de solo tres conciertos. Aquello pareció el adiós definitivo a los escenarios de la banda, aunque recientemente Perry daba esperanzas: "Sé que tiene que haber al menos otro concierto de Aerosmith". A la espera de saber si toda esta actividad reciente de los dos miembros más carismáticos de Aerosmith se traduce en un tour final que compense la decepción de sus fans, podemos disfrutar de este nuevo tema. Y para quien quiera conocer mejor a su nuevo mejor colega, Yungblud tocará en directo en el madrileño Palacio de Vistalegre el próximo 11 de octubre.