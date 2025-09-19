Los manifestantes han sido convocados por el Comité de Solidaridad Euskal Herria Palestina

Durante la concentración se han escuchado gritos de "No es una guerra, es un genocidio" o "Voy por ti, Israel. Palestina askatu"

Manifestantes se han concentrado este viernes a favor de Gaza ante el Kursaal, donde a las 20.30 horas está previsto que arranque la gala de inauguración de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

Los manifestantes han sido convocados por el Comité de Solidaridad Euskal Herria Palestina, alrededor de las 19.00 horas, y la protesta ha contado con el apoyo de varios asistentes al Festival que esperaban en la alfombra roja la llegada de las primeras estrellas.

En la concentración se han ondeado banderas de Palestina y los manifestantes han mostrado cartulinas en las que aparecía pintada la bandera palestina. Algunas personas también llevaban pañuelos palestinos.

Durante la concentración se han escuchado gritos de "No es una guerra, es un genocidio" o "Voy por ti, Israel. Palestina askatu". Asimismo, se han repartido pegatinas con la bandera israelí tachada y el mensaje 'Israel boikot'.