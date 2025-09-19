El corte de los servicios de telefonía comenzó progresivamente este miércoles después de que Israel intensificara su ofensiva a Gaza

La situación en Gaza no deja de empeorar: La población civil, expulsada de su ciudad, huye en condiciones infrahumanas y acosada por las bombas del Ejército. Muchos lo hacen a pie y duermen en mitad de la carretera sin acceso a ningún tipo de ayuda. El castigo a los palestinos ha ido a más en las últimas horas y Netanyahu les ha cortado las comunicaciones, sin internet ni telefonía apenas pueden mantener el contacto con el exterior.

El corte de los servicios de telefonía comenzó progresivamente este miércoles después de que Israel intensificara aún más sus bombardeos contra la capital y anunciara el inicio de su operación terrestre contra ella; Ahora este aislamiento es casi total y ha ido en paralelo al avance progresivo de los tanques israelíes desde la periferia para afianzar posiciones y forzar la expulsión de la población gazatí.

La gente huye, atascados en una columna que parece no tener fin marchan a duras penas los palestinos, que han sobrevivido a los bombardeos israelíes de los dos últimos años en un éxodo forzoso. Se ven camiones destartalados, oxidados que a trompicones avanzan, desbordados de enseres y familias.

Hay furgonetas, carros arrastrados por burros o por personas, cualquier cosa con ruedas sirve para transportar bidones plásticos y muebles que se caen a pedazos. Saben que no tendrán ayudas, ni alimentos en esta marcha que durará unas 12 horas en un trayecto que podría hacerse en 20 minutos, pero son demasiadas personas, miles de gazatíes que ya no pueden más.

Al borde de la carretera algunos se han quedado, extenuados por el hambre y el esfuerzo, tras horas de caminata. Han extendido mantas y colchones para dormir en pleno colapso. Y en medio de este escenario paupérrimo, la paradoja de la tragedia están los 'afortunados' o menos desgraciados, que han podido pagar hasta 2.000 euros por un camión de mudanza. La especulación solo entiende de dinero y los precios del momento siguen subiendo.

Otros empujan sus bicis y carretas: Ahmed es uno de los que nos ha respondido: "Llevo una bolsa de ropa, cuatro o cinco mantas, una lona y 150 dólares", nos dice y no es de los que peor está.

"La muerte es mejor que la vida que nos espera"

Una madre se queda exhausta por la caminata, a mitad del trayecto: Aquí se ha instalado en la nada sin saber si tendrá fuerzas para seguir: "Nos lanzaron panfletos y nos dijeron que nos fuéramos. No tengo adónde ir. No tengo tienda de campaña ni nada." Abatida esta palestina repite lo que a Donald Trump y Netanyahu no les importa: "La muerte es mejor que la vida que nos espera".

Entre las ruinas de ciudad de Gaza mientras, hasta medio milllón de personas resisten sin fuerza ni medios económicos para emprender esa huida a un destino incierto.

En la ciudad de Gaza se refugiaban a mediados de agosto, cuando el Ejército escaló la frecuencia y potencia de sus bombardeos contra la capital, en torno a un millón de personas. Las fuerzas armadas aseguran que unas 350.000 han huido de la capital, si bien cifras de la ONU limitan los desplazados a unos 190.000.