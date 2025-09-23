Pablo Alborán presentaba hace una semana su séptimo álbum de estudio, 'KM0'

Este showcase abierto al público será retrasmitido en directo vía TikTok

Compartir







MadridEl cantante Pablo Alborán presentaba hace una semana su séptimo álbum de estudio, 'KM0', al tiempo que anunciaba una gira mundial que comenzará en mayo de 2026 y que recorrerá ocho ciudades españolas. Sin embargo, como antesala de esa gira, el malagueño ofrecerá este martes un concierto gratuito en la capital madrileña.

Este showcase abierto al público se celebrará este 23 de septiembre, a las 20.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid, una primera pincelada de todo lo que el artista tiene preparado, que además será retrasmitido en directo vía TikTok.

Sobre cómo llegar al concierto, hay diferentes opciones: en metro: la parada más cercana es Sol, línea 1, línea 2 o línea 3. En Cercanías, la parada indicada también es Sol, de las líneas C3 y C4 y en autobús, hay una gran variedad de líneas que paran cerca, como 133, 147, 203, 32, 35, 51, 6, o 65.

El propio artista ha anunciado el evento a través de sus redes sociales: “Nos vemos en el KM0 de Madrid para cantar algunas canciones de mi nuevo disco en un 'showcase muy especial”, ha compartido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La gira de Pablo Alborán en 2026

En concreto, Alborán actuará en mayo de 2026 en Bilbao, la ciudad en la que comenzará su gira, para después visitar Barcelona, Madrid y Valencia. En el mes de junio, están previstos conciertos en Fuengirola, Murcia y Granada, y en julio, en A Coruña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha declarado el artista durante la rueda de prensa, unas fechas que ha reconocido afronta "con mucha emoción, porque el público merece hacerles disfrutar de no pensar en el tiempo y devolverles la esperanza".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un álbum que es "volver al inicio"

Sobre su séptimo álbum de estudio, 'KM0', ha destacado que tiene "mucha honestidad". "Es el volver al inicio de lo que es esencial para mi, la autenticidad en las letras y a la hora de cantar", ha asegurado.

"Siento un poco ese kilómetro cero a través de todas estas sensaciones, el volver al inicio de lo que es esencial para mí, que es obviamente la autenticidad a través de las letras y a la hora de cantar, sin pensar demasiado en todo lo que me rodea. Lo que se ha traducido en una total libertad para crear", ha apostillado.