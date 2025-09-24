La actriz ha fallecido este miércoles a los 87 años de edad en la región de Île-de-France

Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años, icono del cine italiano

La noticia de la muerte de Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha conmovido al mundo de la cultura. La actriz ha fallecido a los 87 años de edad en la región de Île-de-France, que tiene como capital París. Una de las películas en las que Cardinale deslumbró es 'Ocho y medio' de Fellini. Informa en el vídeo Susana Ramos.

En ella, Cardinale le decía a Maestroiani que no sabía amar. Sin embargo, en la vida real ella fue su amor platónico, la única que lo rechazó.

Como en el famoso vals de 'El gatopardo', ella siempre marcó el paso de su carrera. No hay título que le venga mejor a Claudia Cardinale, gata parda por excelencia. Independiente, rebelde, en una época en la que su belleza deslumbraba, pero más su talento.

Todo empezó en una Mostra de Venecia

Visconti y Fellini se rifaban esa mirada, esa voz ronca, llena de sensualidad y tabaco. No hubo galán que eclipsará a la Cardinale. Tunecina de nacimiento, italiana de origen y francesa por elección. Llegó al cine por casualidad, ganando un concurso de belleza al que nunca se presentó.

El premio era un viaje a la Mostra de Venecia. Ahí empezó todo, también lo peor, una violaci�ón que la dejó embarazada a los 16 años. Tuvo a ese niño y fingió que era su hermano. Fue después cuando llegó su época dorada, la que le convirtió en todo un mito con carácter para dar un sonoro bofetón a Hollywood. León de Oro, Oso de Berlín. Su carrera fue en sí una obra de arte. Tenía 87 años, pero gracias al cine vivió más de una vida.