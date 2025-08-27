Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar, ha fallecido a los 79 años en Madrid, según ha informado la Academia de Cine en un comunicado en redes sociales.
Eusebio Poncela fue un todoterreno del espectáculo, un hombre que también fue pintor, productor y guionista. Un artista que contaba con una amplia trayectoria y que siempre destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.
Uno de los trabajos más recordados de Eusebio Poncela es, sin duda, el papel de Dante que realizó en la película 'Martín Hache'. Un artista que se metió en la piel de sus personajes, que sintió el cine en primera persona y que en 2001 llegó a estar nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.
Entre sus primeras películas figura 'Arrebato' (1979) aunque su salto a la fama llegó con la serie 'Los gozos y las sombras' (1982), adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester. En 1986, formó parte del elenco de 'Matador' y 'La ley del deseo', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar.
Trabajó con directores como Carlos Saura ('El Dorado'), Imanol Uribe ('El rey pasmado') o Pilar Miró ('Werther'), entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión.
Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series 'Los gozos y las sombras', 'Las aventuras de Pepe Carvalho' o 'Águila roja' y obras de teatro como 'Esto no es La casa de Bernarda Alba' o 'El beso de la mujer araña'.
La vida de Eusebio Poncela
Eusebio era uno de esos artistas que no tenía pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui".
Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.