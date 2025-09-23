La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha fallecido a los 87 años en Francia

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que tiene como capital París, según han informado medios franceses.

Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos legendarios como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La pantera rosa', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot. Su debut fue junto a Omar Sharif, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood. Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov).

Algunos de los reconocimientos en España

En España ha recibido premios como 'Tabernas de Cine', en 2018, con el que el Almería Western Film Festival (AWFF) reconoció su trayectoria que coincidió con el 50º aniversario del largometraje 'Hasta que llegó su hora', dirigida por Sergio Leone en 1968 y rodada en Almería. Un año antes fue la protagonista del cartel oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes, que celebró su 70ª edición, cuyo jurado estuvo presidido por el cineasta español Pedro Almóvar.