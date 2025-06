Un año después de someterse al trasplante de médula, Sergio Peris-Mencheta acaba de lanzar su libro '730 días' y estrena obra, 'Blaubeeren'

La web de Informativos Telecinco ha charlado con el actor y director de teatro sobre su enfermedad y sobre su vida

Sergio Peris-Mencheta es sinónimo de resiliencia. Hace un año y medio compartió con el mundo entero su diagnóstico de leucemia. Seis meses después, en concreto el 28 de mayo de 2024, se sometió al trasplante de médula. Llegó a despedirse de su entorno más cercano por lo que pudiera pasar. Pero nunca se rindió. El actor no ha dudado en compartir este dificilísimo proceso, y ha decidido plasmarlo y recogerlo todo en un libro, al que ha bautizado '730 días'.

Publicado el pasado 28 de mayo, y coincidiendo con el primer aniversario del trasplante, el director de teatro también se encuentra promocionando su última obra, 'Blaubeeren', un proyecto que comenzó hace tres años y en el que ha estado inmerso desde entonces, mientras escribía el libro e incluso en medio de su enfermedad . Y si algo ha demostrado Sergio es que, pese a todo, no ha querido renunciar a su carrera profesional.

Tal y como ha desvelado el propio Peris-Mencheta a la web de Informativos Telecinco desde los Teatros del Canal en Madrid, lo que le ha motivado a estar "más creativo que nunca" ha sido gracias a que "he tenido mucho tiempo conmigo mismo, de estar tantas noches en vela y pensar qué pinto aquí, cuál es la razón de mi existencia, encontrar mis propias razones y mirarme al espejo".

"Tampoco tenía posibilidades de despistarme con otra cosa; estaba en una habitación con un gotero que tampoco me permitía irme al cine ni nada, y supongo que eso me ha ayudado a poder centrarme tanto en mi faceta personal como en la creativa", nos explica.

Fue en el Hospital City of Hope de Los Ángeles donde le realizaron el trasplante y permaneció ingresado durante semanas. No fue hasta el mes de julio cuando abandonó el centro médico estadounidense. Pero los efectos secundarios no desaparecieron. De hecho, todavía persisten.

Ahora que ha regresado a España tras años asentado en Estados Unidos, el actor nos cuenta cómo se encuentra ahora y cuáles son las secuelas que sufre en la actualidad por su tratamiento contra la leucemia.

"Hasta los 10 años no te dan por liberado de la espada de Damocles, y me encuentro lidiando con efectos secundarios, con un avance muy poco a poco, con las manos hinchadas, náuseas, los pies y las rodillas se me hinchan... todas las articulaciones dan guerra. Por suerte, la cabeza más o menos va funcionando", se sincera Peris-Mencheta con este medio.

Tal y como nos cuenta, "he tenido sustos, porque de repente tenía vacíos de memoria que luego he visto, porque Marta -su mujer- y yo grabamos un documental del proceso y he visto imágenes que no recordaba, como si no hubieran pasado, menos mal que se grabaron porque no tengo conciencia de haberlas vivido".

Aunque, para Sergio, lo importante es que "estoy vivo y que estoy aquí", porque justo hace un año "acababa de ser trasplantado y y no sabía lo que iba a pasar conmigo", rememora.